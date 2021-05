Kvůli varování Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) před zvýšenou hladinou řek pražský magistrát preventivně uzavře náplavky u Vltavy a protipovodňová vrata na Čertovce. ČTK to v pátek sdělil mluvčí města Vít Hofman. Meteorologové po vydatných deštích vyhlásili pro Prahu první stupeň povodňového nebezpečí, který platí také pro jihozápad Čech a část Středočeského kraje.

Praha podle primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) po obdržení výstrahy postupuje podle povodňového plánu. „Preventivně uzavřeme protipovodňovou bariéru v Čertovce a dále uzavřeme pro veřejnost i náplavky v městských částech Praha 1, 2 a 5,“ řekl. Dodal, že magistrát monitoruje průtok Vltavy a je v kontaktu s Povodím Vltavy a městskými částmi, kterých se situace týká. Momentálně je uzavřena také plavební komora v Modřanech, protože je ucpána splavenými věcmi.

Vrata na Čertovce budou s výjimkou cvičení v roce 2019 podle informací magistrátu uzavřena poprvé od povodní v roce 2013. Přístup na náplavky bude znemožněn od pátečního večera, majitelé zaparkovaných vozů s nimi musí do 18:00 odjet, jinak budou auta odtažena.

„Metropole preventivně informovala o možném vývoji nájemce a trhovce na náplavkách již v předstihu několika dní,“ uvedl Hofman. Tam, kde je to možné, bude podle magistrátu průtok vody Prahou regulován nádržemi Vltavské kaskády. Vodní dílo Orlík má podle Povodí Vltavy dostatek prostoru pro naplnění, uvedl Hofman.

Ve středních Čechách se varování meteorologů týká dolního toku Berounky. Její hladina by ale měla kulminovat na prvním stupni povodňové aktivity, kdy se ještě voda nevylévá z břehů. Varování před zvýšenou hladinou řek v důsledku vydatného deště se dále týká celého Jihočeského kraje a východní poloviny Plzeňského kraje. Také tam by hladiny toků měly kulminovat na prvním, ojediněle druhém stupni. Krátkodobé dosažení třetího stupně povodňové aktivity meteorologové očekávají pouze na Úslavě v obci Prádlo na jižním Plzeňsku.

Na druhém povodňovém stupni je Úslava ještě v Plzni-Koterově a Klabava v Nové Huti na Rokycansku. První stupně povodňové aktivity platí na sedmi místech na Úslavě, Úhlavě, Klabavě, Berounce a Holoubkovském potoce, vyplývá z webu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Hasiči na Plzeňsku od čtvrtka absolvovali několik zásahů. V několika případech čerpali vodu ze sklepů školek či rodinných domů, likvidovali také spadané stromy. Dosavadní zásahy jsou zatím spíš lokální a většinou je řeší místní dobrovolné jednotky hasičů, řekl v pátek ČTK mluvčí krajských hasičů Petr Poncar.

Kvůli několikadennímu dešti stoupla hladina řek přímo v Plzni a na řadě míst zalila louky, pěší cesty i cyklostezky. Město proto žádá lidi, aby v zájmu vlastního bezpečí nevstupovali do těchto lokalit. „Úslava se rozlila v Koterově, Božkově, Lobzích a v okolí kostela sv. Jiří na Doubravce, problematickým místem je i Hradiště a okolí. Řeka Radbuza zaplavila náplavku a cyklostezku do Starého Plzence a je nutné dát si pozor i v Doudlevcích ve směru k jezu,“ uvedla vedoucí Odboru životního prostředí magistrátu Dagmar Svobodová Kaiferová. „Očekává se, že během víkendu se situace vrátí do normálu,“ dodala.

Česko zasáhly bouřky ve středu večer. Vydatně pršelo také ve čtvrtek a v noci na pátek, kdy vystoupaly hladiny řek hlavně ve Slezsku a na jihozápadě Čech. Dnes by podle předpovědi měl déšť v Česku slábnout, v sobotu ale meteorologové opět očekávají přeháňky a ojediněle bouřky.