Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman po více než deseti letech končí. K poslednímu červnu dnes rezignoval na svoji funkci. Kdo bude jeho nástupcem zatím není známo, ministryně spravedlnosti Marie Benešová (ANO) zatím jméno nesdělila. Pokud by nikoho nenavrhla ani do konce června a vláda nikoho nejmenovala, pak bude po Zemanovi úřad řídit jeho první náměstek Igor Stříž. Podle webu Česká justice by ho mohl i ve funkci nahradit, a to minimálně do říjnových voleb.