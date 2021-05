Koalice Spolu po několika týdnech vyjednávání sehnala potřebné hlasy pro svolání mimořádné schůze, na které chce vyslovit vládě Andreje Babiše nedůvěru. Přidala se k ní koalice Pirátů a starostů pod podmínkou, že o nedůvěře budou hlasovat až poté, co dojde k vyhoštění všech ruských diplomatů z české ambasády. Schůze by tak měla proběhnout až první týden v červnu. Zaznívají obavy, že vyslovení nedůvěry posilní roli prezidenta Miloše Zemana, častá je i kritika, že jde jen o předvolební gesto. „To nám bývá podsouváno a opravdu mě to mrzí. Je to nesmyslné. Vláda nemá legitimitu, musíme dle ústavy něco dělat,“ říká pro HN předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

HN: Co chcete dělat, když se vám podaří vyslovit vládě nedůvěru? Máte nějaký plán? Co když skutečně prezident sestaví svůj kabinet?

Moc vlády musí vycházet z podpory v Poslanecké sněmovně. A ve chvíli, kdy vidíme, že to

tak není, že vláda nemá legitimitu, musíme dle ústavy něco dělat. Jinak by skutečně byla

ústava jen trhací kalendář. To, že prezident svůj kabinet začne sestavovat, se může skutečně

stát.