Vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) v pátek podal trestní oznámení na autory reportáže serveru Seznam Zprávy k jeho cestě do Moskvy – Janka Kroupu a Kristinu Cirokovou. Řekl to v nedělní Partii televize Prima. Vyloučil, že by kvůli kauze rezignoval. Podle lídra ODS Petra Fialy by měl naopak skončit, protože buď lhal veřejnosti, nebo se dopustil špatného úsudku.

Šéfredaktor serveru Seznam Zprávy Jiří Kubík minulý týden uvedl, že web je připraven pravdivost svých zjištění u soudu prokázat.

Hamáček trestní oznámení avizoval minulý týden. Na server plánuje podat i civilní žalobu, kterou chce po vydavateli požadovat deset milionů korun. Podle webu Seznam Zprávy hovořil Hamáček na interní schůzce o úmyslu „vyměnit mezinárodní skandál“ kolem explozí ve Vrběticích na Zlínsku za dodávky vakcíny proti covidu-19 Sputnik V. Hamáček to odmítá.

Podle Hamáčka se mohli autoři reportáže dopustit trestných činů pomluvy či šíření poplašné zprávy. „V pátek jsem trestní oznámení podal,“ řekl v Partii. Vicepremiér dodal, že česká diplomatická reakce na zjištění o ruském zapojení do explozí ve Vrběticích v roce 2014 byla jednoznačným úspěchem, nicméně reportáž Seznamu z kauzy udělala „bramboračku“.

Zopakoval, že cesta do Moskvy měla svůj účel, stejně jako načasování jejího zrušení. „Na vnitru jsme mohli těžko plánovat, že v době, kdy budeme vyhošťovat ruské diplomaty, budu sedět v Moskvě,“ prohlásil.

Podle opozičních lídrů naopak z kauzy dělá „bramboračku“ Hamáček. „Podstatné je to, že lhal veřejnosti, že nechtěl jet do Moskvy. Ukazuje se, že cesta byla naplánovaná,“ podotkl Fiala. V případu se podle něj možná Hamáček dopustil jen neskutečné naivity a měl špatný úsudek, ale i to by byl důvod pro rezignaci. Také podle lídra Pirátů Ivana Bartoše jsou Hamáčkovy argumenty nedůvěryhodné. „Vyjádření ukazují, že ten původní příběh není pravdivý,“ uvedl.

Kabinet kvůli informacím orgánů činných v trestním řízení a tajných služeb o zapojení agentů GRU do explozí 17. dubna oznámil, že ČR vyhostí 18 pracovníků ruské ambasády. Rusko reagovalo vyhoštěním 20 zaměstnanců českého velvyslanectví v Moskvě. Později česká diplomacie informovala o nuceném odchodu dalších ruských diplomatů z Česka do konce května a Rusko oznámilo, že přechází v počtech pracovníků ambasád „na striktní paritu“.