Prezident Miloš Zeman trvá na svém dřívějším výroku, že by nechal do voleb dovládnout v demisi vládu premiéra Andreje Babiše (ANO), pokud by jí sněmovna začátkem června vyslovila nedůvěru. Frekvenci 1 řekl, že to pokládá za nejlogičtější řešení. Opozici doporučil, aby se soustředila na volební kampaň a program a krátce před říjnovými sněmovními volbami nedělala podobné „vylomeniny“.

Zeman řekl, že trvá na svém dřívějším vyjádření. „Nejlogičtějším postupem je nechat vládu dovládnout v demisi,“ uvedl. Sněmovna by měla z iniciativy koalic Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů a STAN hlasovat začátkem června. Výsledek hlasování rozhodne postoj KSČM.

Prezident upozornil na to, že ve sněmovně je řada zákonů, u kterých hrozí, že „spadnou pod stůl“. „Já řekl i při jednání s opozičními předáky, že by se měli víc soustředit na kampaň a předvést své programy a kandidáty a nedělat takové vylomeniny, jako je hlasování o nedůvěře,“ prohlásil prezident.

Koalice Spolu a Pirátů a STAN svými podpisy zajistí, že sněmovna bude o vyslovení nedůvěry kabinetu hlasovat začátkem června. Opoziční volební koalice k prosazení návrhu potřebují alespoň 101 hlasů, přičemž společně jich mají 68.

Opoziční iniciativa může počítat s 19 hlasy hnutí Svoboda a přímá demokracie, proti vládě chtějí hlasovat také tři zástupci Trikolóry ve sněmovně. Postoj 15 poslanců KSČM tak bude rozhodující. Komunisté v pátek oznámili, že před definitivním rozhodnutím zjistí do konce května názory členské základny.

Zeman se znovu vyjádřil i ke kauze Vrbětic, když zopakoval, že podle něj jsou nadále dvě vyšetřovací verze. To Babiš ale opakovaně odmítl. Prezident okomentoval aféru vicepremiéra Jana Hamáčka (ČSSD), který podle něj naprosto rozumně původně plánoval cestu do Ruska kvůli vakcíně Sputnik V a summitu ruského a amerického prezidenta v Praze a zcela rozumně ji po informacích ke kauze Vrbětice odvolal.

„Bylo by krásné, kdyby se u nás uskutečnil summit Biden a Putin, ale samozřejmě že po odhalení Vrbětic k tomu nedojde,“ řekl Zeman. Hamáček podle něj plánoval cestu do Ruska jen s tématem domluvení setkání hlav států a nákupu vakcíny Sputnik V, nikoliv kvůli nějakému „kšeftu“. „Jenom blázen by v takovém případě do Ruska jel,“ dodal Zeman. Zdůvodnění, že cesta do Ruska byla zastíracím manévrem, si Hamáček podle Zemana mohl odpustit.

Server Seznam Zprávy, který napsal, že Hamáček chtěl v Rusku vyměnit informace o kauze Vrbětice za milion dávek Sputniku V, Zeman považuje za odpadkový koš české žurnalistiky, protože v něm pracují jen neúspěšní novináři. Novinář Janek Kroupa, který s tímto zjištěním přišel, nedostál podle Zemana svého slibu, že předloží korunního svědka, a proto ho Zeman pokládá podvodníka. „Jenom naprostý hlupák věří obskurnímu novináři,“ uvedl. Doplnil, že Kroupa „byl odejit“ z Českého rozhlasu kvůli své nedůvěryhodnosti.

Šéfredaktor portálu Seznam Zprávy Jiří Kubík se okamžitě proti Zemanovým výrokům ohradil na Twitteru. „Miloš Zeman je soudem uznaný lhář, ale to neznamená, že si od něj člověk nechá jeho lži líbit,“ napsal. Kroupa podle něj Český rozhlas opustil dobrovolně. To, že ho Zeman označil za podvodníka, Kubík považuje za ubohé.