Milan Hnilička rezignoval na svou funkci předsedy Národní sportovní agentury. Jako první o tom v pondělí informovala Česká televize. Hnilička uvedl, že důvodů k rezignaci bylo víc. „Ve světle posledních měsíců to bylo velké pracovní vytížení a s tím spojené komplikace v osobním životě,“ řekl Hnilička. „Nebylo to impulzivní rozhodnutí. Přemýšlel jsem nad tím od konce ledna,“ dodal. Už tehdy čelil kritice za účast na oslavě v teplickém hotelu, ačkoliv v té době panovala přísná protiepidemická opatření. Hniličkův konec přichází jen krátce poté, co ministerstvo financí provedlo v agentuře rozsáhlou kontrolu.