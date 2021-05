Česká společnost Advacam se zapojí do mise na Měsíc zaměřené na výzkum radiace. Projekt pro americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) vede Státní univerzita v Louisianě (LSU). Advacam dodá zobrazovací detektory. Poznatky z mise, která má odstartovat příští rok, využije NASA v programu Artemis – konkrétně v misi plánované na rok 2024, při níž se počítá s přistáním první ženy a dalšího muže na Měsíci. Za firmu Advacam o tom informovala Markéta Kinská.

Podle zástupců firmy dopraví detektory Advacam na Měsíc bezpilotní set společnosti Intuitive Machines. Měsíční přistávací modul IM Nova-C bude vypuštěn z rakety SpaceX Falcon 9 v prvním čtvrtletí příštího roku. Na povrchu Měsíce zůstane dva týdny.

Podle vědce z LSU Jefferyho Chancellora dosud chybí skutečná měření složení záření na povrchu Měsíce. Zatím jsou podle něj k dispozici jen modely a prognózy tamních zdravotních rizik pro člověka. Nová data by měla posloužit k ověření modelů, zlepšení predikcí i zvýšení bezpečnosti budoucího cestování do kosmu.

Právě na sběr dat se zaměří miniaturizované detektory MiniPIX TPX3 z produkce Advacam. Tyto detektory umí měřit a rozlišovat typ, energii a směr každé zachycené částice. „Náš vývojový tým minimalizoval velikost, váhu a spotřebu energie detektoru tak, aby jej přizpůsobil použití ve vesmíru,“ popsal ředitel společnost Jan Sohar. Detektory prošly certifikací NASA pro použití v extrémních kosmických podmínkách. V současnosti je využívají například astronauti na Mezinárodní vesmírné stanici (ISS). Nyní budou na externím rameni modulu. „Detektor bude vystaven obrovským teplotním cyklům s rychlými přechody ze stínu na přímé sluneční světlo. Bude muset vydržet rozdíly teplot víc než sto stupňů a zároveň si udržet svoji citlivost,“ poznamenal vědecký ředitel firmy Jan Jakůbek.

Modul nejdříve několikrát obletí Zemi. Pak zamíří k Měsíci a data bude sbírat po celou dobu letu. „Tato mise je unikátní v tom, že Advacam dostane neomezené přenosové pásmo. To není vůbec běžné, díky tomu můžeme měřit nepřetržitě,“ dodal Jakůbek.

Advacam vznikla v roce 2013 jako spin-off firma ČVUT. Vyrábí detektory vybavené čipy z Evropské organizace pro jaderný výzkum (CERN). Detektory Advacam se nejčastěji používají pro průmyslovou rentgenovou radiografii.

Americký program výzkumu Měsíce, Artemis, se skládá ze tří etap. První (Artemis 1) bude nepilotovaný let nové lodi Orion kolem Měsíce a zpět na Zemi. Druhou etapou (Artemis 2) bude stejný let Orionu kolem Měsíce, ale už s lidskou posádkou. Třetí etapa (Artemis 3) zahrnuje vysílání astronautů na vesmírnou stanici Gateway u Měsíce. Později, předběžně v roce 2024, počítá s přistáním první ženy a dalšího muže na Měsíci. Do roku 2028 NASA počítá s dlouhodobým výzkumem na Měsíci.

Posledním astronautem, který stanul na lunárním povrchu, byl v roce 1972 rodák z Chicaga Eugene Cernan, jehož předkové přišli do Ameriky z Čech a Slovenska.