Vláda zvažuje, že v létě Čechům umožní testování PCR metodou zdarma. Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) tím vláda chce ušetřit náklady neočkovaným lidem, kteří budou chtít na dovolenou. Česko přitom v rámci přípravy společného covid pasu zemí Evropské unie testy zdarma odmítá.

„Nárok na bezplatné PCR i antigenní testy by nenaočkovaným dospělým i dětem vznikl několikrát do měsíce. Mohli by se tedy logicky otestovat před cestou i po návratu domů,“ uvedl v úterý Babiš pro server Lidovky.cz. Testy by měly být zdarma v období od června do září pro všechny občany starší šesti let, kteří ještě nedostali očkování.

Jde ale zatím jen o návrh. „Musí se to projednat v radě pro zdravotní rizika, s hejtmany i se strukturami, které testují, aby se do cen, které pojišťovny budou platit, vešly,“ řekl dále premiér.

Česko přitom v rámci přípravy společného unijního očkovacího pasu, takzvaného digitálního zeleného certifikátu, testy zdarma odmítá. Tento postoj platil i na úterním jednání zástupců členských států, Evropské komise a Evropského parlamentu. „Nelze akceptovat povinnost bezplatného vydávání certifikátů, respektive jeho jednotlivých komponent,“ stojí v podkladech, které připravilo české ministerstvo zdravotnictví koncem března. HN je mají k dispozici. Důvodem odporu k testům zdarma je fakt, že je zdravotní pojišťovny nehradí.

Tento český postoj stále platí. Česká vláda tak má stejný názor jako ostatních 26 zemí EU. Požadavek na to, aby byly testy zdarma, vznesli europoslanci. Na tom, jak to nakonec bude, se musí europoslanci shodnout se státy unie. V úterý jejich jednání zkrachovalo, pokračovat bude ve čtvrtek.

Nezávisle na jednání na evropské úrovni si ale mohou jednotlivé země samy určit, jestli budou poskytovat testy zdarma.

PCR testy jsou v současné době jeden ze způsobů, jak vycestovat do některých zemí a navštívit některé tuzemské akce. Jejich ceny se pohybují od 1500 do dvou tisíců korun. Pojišťovny na ně odběrovým místům přispívají 1300 korun.

Na antigenní test, který hradí pojišťovna, mohou jít lidé jednou za tři dny. To by se ale od června mělo změnit. „Připravuje se úprava národní strategie testování včetně úpravy frekvence testování a úpravy – snížení výše úhrady za testování na covid jak u výkonu antigenního testování, tak u výkonu PCR testování,“ uvedl premiér pro MF Dnes. O plánu snížit frekvenci testování mluvil i v minulosti ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO).