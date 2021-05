Přestože letos řada žáků kritizovala obtížnost přijímacích zkoušek na střední školy, průměrné výsledky jsou stejné jako v předchozích letech. „A to jak v českém jazyce a literatuře, tak v matematice. Tato skutečnost platí i pro v médiích často zmiňované konstrukční úlohy z matematiky,“ uvedl v tiskové zprávě Cermat, který z pověření ministerstva školství jednotné přijímací zkoušky organizuje.

Uchazeči dosáhli v testech průměrného procentního skóre 58 procent bodů z češtiny a 43 procent bodů z matematiky.

Zájemci o střední školy a víceletá gymnázia psali testy v prvním květnovém týdnu. Na rozdíl od loňského roku zůstaly žákům dva termíny, a tedy dva pokusy získat co nejlepší výsledek. Stejně jako minulý rok měli prodloužený čas na testy o 15 minut. Ani to ale podle některých žáků nepomohlo.

Řada žáků, rodičů i učitelů si stěžovala na obtížnost testů. Byla podle nich vyšší než v předchozích letech a nelíbilo se jim, že Cermat více nezohlednil, že se většinu školního roku žáci učili z domova.

„Při návratu do škol jsme se snažili děti nezavalit testy, zaměřit se spíš na to, aby si zvykly být znovu v kolektivu. Jenže pak přišly přijímací zkoušky, které je úplně rozsekaly. To se můžeme snažit, jak chceme, ale stát tuhle situaci nezvládl. Děti musely nést následky situace, kterou nezavinily,“ uvedla například ředitelka ZŠ Plzeň-Božkov Hana Stýblová.

Cermat argumentoval tím, že se test včetně výběru úloh připravuje od podzimu předchozího roku. Snažili se prý vybrat učivo, které se probírá v nižších ročnících. „Jenže školy vyučují podle svých školních vzdělávacích programů. Může se tak stát, že někde probírají dané učivo v šestém ročníku a jinde až v devátém,“ uvedla ředitelka Cermatu Michaela Kleňhová.

Jednotné přijímací testy posuzovaly expertní komise. „Konstatovaly, že všechny úlohy i testy jako jednotlivé celky odpovídají obsahu i formě Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, jsou konstrukčně v pořádku a svou náročností odpovídají požadavkům kladeným na uchazeče podle školského zákona,“ doplnil po zveřejnění výsledků Cermat.

Jak ministerstvo školství, tak Cermat uvádějí, že je vlastně jedno, jak těžký test byl, protože jeho úkolem je uchazeče především seřadit a podmínky měli všichni stejné. „V testu musí být zařazeny i úlohy obtížnější, které uchazeče rozřadí pro účely přijímacího řízení na dané škole. Pokud by byl test založen pouze na úlohách ověřovacích, hrozilo by, že velký počet uchazečů získá stejný výsledek,“ vysvětlila Kleňhová.