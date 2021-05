Zimních olympijských her v Číně v příštím roce by se kvůli porušování lidských práv podle výzvy, kterou ve středu začal projednávat senátní zahraniční výbor, neměli zúčastnit přinejmenším představitelé českého státu. Důvodem jsou podle výboru mimo jiné zkušenosti z letní olympiády v Pekingu v roce 2008, kterou navzdory příslibům provázela zpřísněná opatření. Výbor poukázal na přístup čínského režimu k Tibeťanům a Ujgurům.

Čínská strana ve středečním prohlášení odsoudila „pokus některých českých politiků o hrubou politizaci sportu, zasahování do vnitřních záležitostí Číny a provokaci k neúčasti na ZOH v Pekingu.“ Uvedl to v prohlášení mluvčí čínského velvyslanectví v ČR.

„V totalitní zemi, kde se lidem zakazuje, kde jednotlivec nemá žádnou roli, tak tam si musíme položit otázku, jestli u toho máme dělat stafáž. Olympiáda pro papaláše, to v žádném případě,“ prohlásil předseda výboru Pavel Fischer (nezávislý).

„Přidělení olympiády Číně podruhé poté, co selhala a nedodržela své závazky a sliby, je hrubá, nepochopitelná chyba,“ uvedl člen výboru Václav Láska (Senátor 21). Podle něj je ve hře i úplný bojkot olympiády, tedy neúčast sportovců. Absence politických představitelů na hrách by podle Lásky měla být minimem.

„Nemůžeme jim zakázat účast, to by byla chyba,“ řekl Fischer k možnosti bojkotu her i pro sportovce. U olympijských ceremoniálů, které budou zneužity a budou součástí propagandy, by spíš neměli asistovat zástupci České republiky, míní. Senátoři by podle Fischera měli také apelovat na Mezinárodní olympijský výbor, aby si znovu ve světle olympijské charty porovnal, zda se pořadatelská země chová v souladu s ideály olympismu a co z toho vyvodit.

Podle čínské ambasády politizace sportu porušuje ducha olympijské charty, škodí zájmům sportovců všech zemí a mezinárodnímu olympijskému hnutí. „Pokus o takovou politickou manipulaci malé hrstky českých politiků není v souladu s očekáváním lidí a nemá šanci na úspěch,“ poznamenal mluvčí velvyslanectví.

K diplomatickému bojkotu olympiády v Číně v úterý vyzvala předsedkyně americké Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová. Podle političky Demokratické strany by neúčast amerických činitelů byla správnou odpovědí na porušování lidských práv v Číně. Konkrétně Pelosiová zmínila přístup čínských úřadů k obyvatelům Hongkongu, Tibetu a provincie Sin-ťiang.

V severozápadním regionu nejlidnatější země světa jsou v posledních letech v takzvaných vzdělávacích střediscích masově zadržováni příslušníci muslimských etnických menšin. Washington postup proti Ujgurům a dalším skupinám hodnotí jako genocidu a zástupce americké diplomacie nedávno celý Sin-ťiang označil za vězení pod širým nebem kvůli údajnému neustálému monitorování pohybu lidí. USA také dlouhodobě kritizují upevňování kontroly Pekingu nad Hongkongem.

O tom, že se olympiáda v únoru 2022 bude konat opět v Pekingu, rozhodl olympijský výbor v červenci 2015. Kromě Pekingu se mají sportovní klání odehrávat i na různých místech sousední provincie Che-pej. Z konkurentů čínského hlavního města zbylo nakonec jen kazašské Almaty.