Vedení metropole chce letos propustit desetinu magistrátních úředníků, kterých je zhruba 2300. Ve čtvrtek to řekl pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti). Cílem je podle něj i s pomocí digitalizace agendy a zefektivnění procesů na úřadě ušetřit na provozních výdajích města. Dodal, že Praha by nemusela stavět novou budovu magistrátu poté, co v roce 2028 skončí pronájem Škodova paláce.

S propouštěním už se podle primátora začalo. „Odpor tady pochopitelně je, ale já věřím, že se cíl podaří splnit, že všichni vnímáme, že ekonomická situace prostě není lepší, než byla, že je naopak významně horší,“ řekl Hřib. Dodal, že městský rozpočet přišel v důsledku pandemie covidu-19 o sedm miliard korun a další dvě a půl miliardy ročně ho stály státem schválené daňové úpravy, což už bude natrvalo. Rozpočet hlavního města letos počítá s příjmy a výdaji 87,8 miliardy korun, což je meziročně mírně více.

„Je potřeba některé věci inovovat a za stejné peníze dělat víc,“ řekl Hřib. Dodal, že si uvědomuje ambicióznost plánu na zeštíhlení úřadu, jde však podle něj o nutný krok. S ním spojené má být zlepšení vnitřních procesů úřadu, které má zjednodušit vykonávání běžných agend s pomocí digitalizace. Ve vztahu k občanům pak má napomoci například loni spuštěný Portál Pražana, prostřednictvím kterého mohou lidé v Praze řešit postupně se rozšiřující souhrn úkonů, kvůli kterým dosud museli na úřad.

S ohledem na snížení počtu úředníků a pandemií zvýrazněnou možnost práce z domova je podle Hřiba diskutabilní, zda bude nutné postavit novou budovu magistrátu tak, jak se to delší dobu plánuje. Do roku 2028 má město pronajatý Škodův palác v Jungmannově ulici, kde je větší část úředníků. Primátor řekl, že po konci smlouvy by Praha zvládla zaměstnance rozmístit do budov, které již vlastní. O zvažované stavbě nové budovy se podle něj ještě povedou diskuse, není to však z jeho pohledu prioritní investice. Těmi jsou například velké dopravní stavby, jako je metro nebo vnitřní okruh. Na ty by zároveň podle něj měl Praze přispívat stát, jak se to děje v jiných evropských metropolích.

Ke snižování běžných výdajů by podle Hřiba měly vést i dlouhodobé investice, které navrhuje klimatický plán města. Ten budou příští týden schvalovat zastupitelé. Zahrnuje projekty týkající se například obnovitelné energie, úspor na budovách nebo vytápění. I když zprvu budou vyžadovat investice, dlouhodobě povedou ke snížení výdajů, míní primátor.

Pražští úředníci nyní sídlí na několika místech. Velká část jich je ve Škodově paláci, který městu nepatří. V minulosti se mluvilo o možném odkupu, ten se ale nikdy neuskutečnil. Minulé vedení města zvažovalo výstavbu nové budovy na Smíchově v lokalitě Na Knížecí na místě nynějšího autobusového terminálu, který se má přesunout o kus dál na střechu plánovaného dopravního terminálu na Smíchovském nádraží. Záměr stavby nové radnice nicméně zatím schválen nebyl.