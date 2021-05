Máte jen 15 minut na rozhodnutí, které ovlivní budoucnost vašeho byznysu. S takovou rychlostí museli šéfové největších zbrojařských firem v Česku reagovat na kybernetické útoky a dezinformace, které proti nim použili neznámí kriminálníci. Na realitě postavený scénář unikátního cvičení, které připravilo ministerstvo obrany, je měl připravit na hrozby moderní doby.

„Často narážíme na problém, že velké společnosti berou kyberbezpečnost vážně. Ale útočník zneužije systém některého více zranitelného dodavatele, menší firmy, která do toho tolik neinvestuje, a přes něj pronikne až do systému velkého hráče,“ říká v rozhovoru pro HN a Respekt Karel Řehka, ředitel Národního úřadu pro informační a kybernetickou bezpečnost (NÚKIB), jenž čtvrteční akci spolupořádal. Podle něj bude třeba zvážit, zda do budoucna neurčit strategické výrobce a dodavatele pro stát a u nich se zaměřit na lepší ochranu.

HN: Cvičení probíhalo podle reálných scénářů. Jak vznikly?

Scénáře neukazují na žádného konkrétního hráče, neřeší se tam geografická poloha ani nic podobného, protože to samozřejmě může být politicky citlivé. Příběh jako takový je fiktivní. Vycházeli jsme ale z reálných situací, které se staly ve světě nebo v Česku. Základ tedy byly události, které se už opravdu odehrály.

HN: NÚKIB připravuje cvičení na kybernetickou bezpečnost i pro firmy z jiných oblastí, například pro energetiku. Co jste upravili, aby cvičení odráželo rizika, která ohrožují zbrojní firmy?

Tohle nebylo klasické cvičení na kyberbezpečnost, zabíralo širší škálu hybridních hrozeb. Prolínaly se v tom například dezinformace, různá vlivová působení ze zahraničí či nátlak. Byla to taková všehochuť.