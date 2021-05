Společnost Primagra z holdingu Agrofert v únoru podala k Soudnímu dvoru Evropské unie žalobu na Evropskou komisi. Chce uvolnit dotace blokované na základě auditu o možném střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO). Soud se zatím zabývá tím, zda je žaloba přípustná. Uvedl to v pondělí server iROZHLAS.cz. Agrofert patří do svěřenských fondů, do kterých Babiš vložil akcie svých firem.

Primagra žalobu podala 5. února. „Mohu potvrdit, že se případem zabýváme,“ uvedl pro server mluvčí soudu Balázs Lehóczki. Podání žaloby potvrdil také mluvčí Agrofertu Karel Hanzelka. „Žalobkyně navrhuje, aby tribunál zrušil zákaz poskytování grantů uložený dopisem žalované ze dne 22. října 2020 a uložil žalované náhradu nákladů řízení,“ cituje server požadavek podniku s odkazem na základní popis žaloby na webu soudu.

Společnost v první řadě argumentuje tím, že Brusel porušil její práva, když neměla během auditního řízení možnost být vyslechnuta, píše iROZHLAS. Evropská komise by navíc podle Primagry neměla prověřovat konkrétní projekty, ale zaměřovat se na dotační systém.

Podle závěrečné zprávy auditu, kterou Evropská komise zveřejnila koncem dubna, Babiš ovládá svěřenské fondy, do kterých v roce 2017 vložil kvůli zákonu o střetu zájmů akcie svých firem. Babiš tak je podle auditu ve střetu zájmů a Agrofert nemá nárok na žádné dotace ze strukturálních fondů EU od 9. února 2017, kdy začala platit novela českého zákona o střetu zájmů.

Babiš označil audit za účelový a zmanipulovaný. Premiér i další zástupci vlády opakovaně uvedli, že ve věci proti sobě stojí dva právní názory, mezi kterými by měl rozhodnout nezávislý soud. Také Agrofert od začátku jakékoli pochybení odmítá a upozorňuje na to, že úřady s ním ohledně kontroly nekomunikovaly.