Premiér Andrej Babiš (ANO) rozhodne o působení ministra zdravotnictví Petra Arenbergera (za ANO) ve vládě v úterý. Dokumenty o ministrově majetku, které obdržel v pátek, zatím nestihl prostudovat. O situaci už mluvil i s prezidentem Milošem Zemanem. Předseda vlády to v neděli řekl České televizi (ČT). Média v minulých dnech upozornila na nedostatky v ministrově majetkovém přiznání a další záležitosti. Arenberger je přesvědčen o tom, že se žádného zásadního pochybení nedopustil, dokumenty to podle něj dokládají.

Ve čtvrtek premiér uvedl, že nového ministra nyní nehledá. „Pokud to bude mít v pořádku, tak není důvod ho odvolávat,“ uvedl. Doplnil, že detaily nezná a řešit to bude po seznámení s dokumenty. ČT v neděli řekl, že s materiály se zatím seznámit nestihl.

Šanon s dokumenty je podle Arenbergera 15 centimetrů tlustý. „Z mého pohledu vysvětluje problematiku tak, že tam nikdy nedošlo, kromě toho zadání pozemků do majetkového přiznání, které jsou stejně ale dostupné na katastru, k nějakému zásadnímu pochybení,“ uvedl ministr v pátek na tiskové konferenci po jednání vlády.

Arenberger podle Seznam Zprávy přiznal ke konci roku 2020 mnohonásobně vyšší majetek a příjmy, než udával v předchozích letech. V přiznání uvedl více než 60 nemovitostí. Jednu z nich na Mělnicku pronajímá jako archiv pro vinohradskou nemocnici. Po nástupu do funkce ředitele v roce 2019 za symbolickou korunu měsíčně, od roku 2013 za 79,16 koruny za metr čtvereční. V té době působil jako náměstek ředitele nemocnice.

Ministr sám nebo s manželkou ve skutečnosti vlastní přes 160 nemovitostí, uvedl web Seznam Zprávy na základě kompletního výpisu posledního Arenbergerova majetkového přiznání poskytnutého ministerstvem zdravotnictví. To v původní omezené podobě neobsahovalo čísla jednotlivých pozemků, novináři proto nemohli rozlišit nemovitosti zapsané v katastru na stejném listu vlastnictví. Kromě asi 15 obytných budov či bytů tvoří většinu ministrových nemovitostí pole mezi Kralupy nad Vltavou a Neratovicemi, uvádí server. Celkem podle něj vlastní Arenberger sám nebo spolu s manželkou více než 240 hektarů orné půdy. „Můj pradědeček a dědeček byli velkostatkáři. Za komunistů jim to znárodnili, maminka byla kvůli tomu ve vyšetřovací vazbě. Teď se nám to podařilo zase zpátky zrestituovat, po rodičích jsem to zdědil, něco jsem dokoupil. No a jsem zase špatnej,“ reagoval podle Seznam Zpráv ministr.

Pochybnosti panují podle některých médií také o dodržení podmínek privatizace bytu s ordinací v centru Prahy, který si Arenberger od 90. let pronajímal. V roce 2019 ho za 11,5 milionu korun koupil s podmínkou, že v něm zachová trvalé bydlení po deset let. Arenberger ale vlastní také vilu v Kobylisích. Radnice Prahy 1 proto prověří, jestli byly podmínky dodrženy. Radnice ale také uvedla, že vlastnictví jiných nemovitostí nebylo důvodem k vyřazení z privatizace, a nemuselo se proto dokládat.

Ministr se podle Televize Seznam ve své kožní ordinaci zapojuje také do klinických studií nových léků, v posledních třech letech jich bylo 38. V přiznáních ale z klinických studií, které jsou obvykle hrazeny až 200 000 korunami za jednoho pacienta, nevykázal žádné zisky. Arenberger k tomu uvedl, že se studiemi má kromě vysokých příjmů i vysoké náklady a pracuje na nich, protože jsou potřebné pro jeho postavení ve vědecké komunitě.

Předseda poslanců hnutí ANO Jaroslav Faltýnek v pořadu České televize Otázky Václava Moravce uvedl, že Arenberger v úterý navštíví poslanecký klub hnutí ANO, kde se budou poslanci nejasnostmi kolem jeho majetkových poměrů zabývat. Předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik si chce počkat na vysvětlení Arenbergera ve sněmovně na mimořádné schůzi, která by se měla konat ve čtvrtek. Myslí si ale, že je čas ministra zdravotnictví vystřídat, řekl v neděli v ČT. Podle předsedy STAN Víta Rakušana by měl ministr odstoupit sám. Nepochybil podle něj pouze v případě majetkového přiznání, ale i v dalších záležitostech včetně pronájmu své nemovitosti vinohradské nemocnici, ve které v minulosti pracoval.