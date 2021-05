Lidé budou mít z veřejného zdravotního pojištění v červnu hrazeny dva testy na covid-19 metodou PCR a čtyři antigenní testy. Po pondělním jednání vlády to řekl ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO).

„Během prázdnin připravujeme speciální režim, aby PCR testy i testy antigenní zdarma byly k dispozici cestovatelům. Ale budeme k tomu mít ještě další jednání vlády,“ řekl ministr.

Dosud jsou antigenní testy hrazeny každé tři dny, PCR test musí předepsat lékař nebo hygienik. Ministr už v pátek avizoval, že se sníží cena testů pro pojišťovny i pro samoplátce. PCR test by měl stát kolem 600 korun, v současné době za něj pojišťovna hradí asi 1200 korun. Antigenní test bude nově za 250 korun.

Venkovní bazény otevřou v květnu, hospody by mohly v půlce června

Vláda také rozhodla o dalším rozvolňování. Venkovní bazény budou podle ministra zdravotnoctví Petra Arenbergera (za ANO) moci otevřít na 50 procent kapacity od 31. května. Do vnitřních prostor budou moci návštěvníci jen do šaten, řekl ministr.

Arenberger uvedl, že ve venkovních bazénech bude nutné dodržovat nastavená pravidla, ale pohyb ve vodě nebude podmíněn nasazeným respirátorem.

Provoz vnitřních sportovišť včetně bazénů vláda kvůli druhé vlně pandemie koronaviru zakázala od loňského 9. října, jen krátce se mohla otevřít v prosinci.

Kongresů a konferencí se bude podle Arenberegera moci od 31. května účastnit 250 lidí uvnitř i venku. Na veletrzích budou možné skupinové prohlídky.

Od 31. května se budou moci konat v muzeích, galeriích a v památkách skupinové prohlídky pro maximálně deset lidí. Pokud účastníci prohlídky splní podmínky pro očkování, negativní test nebo odstup od prodělané nemoci covid-19, může se jedné prohlídky zúčastnit až 30 lidí, uvedl Arenberger.

Doplnil, že v případě větší skupiny se bude uznávat i potvrzení od zaměstnavatele nebo ze školy. Na povolení skupinových prohlídek čekaly především státní památky spravované Národním památkovým ústavem, kde v 80 procentech objektů je prohlídka možná pouze s průvodcem.

Vláda také rozhodla o tom, že pěvecké sbory mohou společně zpívat při účasti 30 osob. Lidé mají mezi sebou mít rozestupy dva metry a také splněnu jednu z podmínek na očkování, testování nebo prodělání nemoci. Během zpěvu si mohou sundávat ochranu dýchacích cest, musí se ale vést evidence účastníků pro případ epidemického šetření, uvedl Arenberger.

Roušky při akcích pro mládež bude od příštího pondělí nutné používat jen tam, kde nelze dodržovat dvoumetrové rozestupy, uvedl Arenberger.

Pokud se nezhorší epidemická situace, vnitřní prostory gastronomických zařízení je podle Arenbergra v plánu otevřít 14. června. Potvrdil tak nedělní slova premiéra Andreje Babiše (ANO).

Kompenzační program pro podnikatele se neprodlouží

Ministerstvo financí již neprodlouží vyplácení kompenzačního bonusu podnikatelům a společníkům malých firem za červen. Zdůvodňuje to tím, že více provozů je již nyní otevřených než zavřených. Pomoc by tak měla směřovat jen pro uzavřené provozy. Těm budou k dispozici programy od ministerstva průmyslu a obchodu a program Antivirus. Na tiskové konferenci po jednání vlády to uvedla ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Nyní finanční správa vyplácí příspěvky podnikatelům za měsíce únor, březen, duben a květen. Kompenzační bonus zavedlo ministerstvo financí loni na jaře.

Do pondělka finanční správa vyplatila v rámci nového kompenzačního bonusu 450 787 žádostí za zhruba 11,1 miliardy korun.

Kompenzační bonus správa vyplácí na základě zákona, který zvýšil příspěvek z 500 na 1000 korun denně pro podnikatele nebo společníky malých firem. Pracovníkům na dohodu zůstává příspěvek 500 korun denně. Bonus již nově není navázaný na nouzový stav a podpora je zaměřená na firmy a podnikatele, u kterých klesly v rozhodném období tržby o 50 a více procent. Správa přijímá žádosti za únor, březen, duben a květen.

Vyplácený příspěvek je fakticky podle zákona vratkou daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti.