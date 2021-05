Ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO) dnes v 11 hodin rezignuje, potvrdil na tiskové konferenci v Bruselu premiér Andrej Babiš. Na rezort zdravotnictví se má vrátit Adam Vojtěch. „Ano, mám náhradu. Ten ministr nebude pátý, ale čtvrtý, a bude to Vojtěch,“ prohlásil Babiš s tím, že staronový ministr už vydrží až do konce mandátu současné vlády. Prezident Miloš Zeman bude o výměně v čele ministerstva zdravotnictví hovořit s premiérem, až poté sdělí stanovisko, uvedl mluvčí Hradu Jiří Ovčáček.

Ministr čelil kritice kvůli tomu, jak informoval o svém majetku. Podle Babiše se Arenberger k odstoupení rozhodl kvůli tlaku na rodinu. „Celá rodina je pod tlakem, žena i děti, to je hlavní důvod,“ uvedl Babiš. S Arenbergerem se podle svých slov premiér na postupu dohodl. „Dodal všechny papíry, asi mu někdo špatně poradil. Neuvědomil si, že majetková přiznání u ministrů jsou přísnější. Zdůvodnil to tím tlakem a já to akceptuju,“ dodal premiér. Babiš Arenbergerovi za účast ve vládě poděkoval. Poznamenal, že si váží toho, že se funkce ujal krátce před volbami.

Arenberger podle svých slov zapomněl do majetkového přiznání uvést, že je majitelem nemovitostí, aby si posléze vzpomněl, že jich má 60, načež se ukázalo, že správné číslo je 160. Pokoušel se utajit, že vedle ředitelování ve vinohradské nemocnici vede soukromou kliniku, kde vydělával miliony na testování léčiv. A navíc vinohradské nemocnici pronajímal svůj soukromý statek jako archiv.

Související 19. 1. Strategie očkování? Prymula na to neměl čas, odchodu z ministerstva nelituju, říká Vojtěch 19. 1. DVTV Na očkovací strategii jsme začali pracovat už v létě, pak jsem odešel, nevím, co se s ní stalo, pan Prymula řešil plné nemocnice, neměl na to...

Za jediné pochybení odcházející ministr Arenberger považuje nesprávně vyplněné majetkové přiznání. Co jsem zažil, připomínalo mediální lynč, řekl. „Mám rád výzvy. Nezarazil mě ani dotaz novináře, zda jsem byl v StB. Nesprávně jsem vyplnil majetkové přiznání a vytvořil jsem spekulativní prostředí. Za svůj přestupek jsem se omluvil,“ připomněl Arenberger.

„Zažil jsem však v posledních týdnech mediální lynč. Média na mě vytahovaly různé kauzy, které když se ukázaly jako nepravdivé, tak se za ně ani nikdo neomluvil. Potkal jsem ale řadu slušných novinářů, nicméně je přehlušili ti hluční, kteří publikují nepravdy, manipulují, aby se jim informace hodily do předem připraveného rámce. Přece vím, že jsem nemohl novináři něco potvrdit, když jsem s ním ani nemluvil,“ domnívá se. „Vím, jak a kde léčím své pacienty, a těžko mi může někdo vysvětlovat, že je to jinak. Nejspíše šíření nepravd patří k běžnému politickému folklóru,“ postěžoval si na tiskové konferenci.

Vtípkům, že má nemovitosti na Marsu nebo že zprivatizoval budovu ministerstva, se údajně zasmál. „Nicméně některým trikům novinářů už ne,“ řekl a na jeho hlase bylo znát emocionální vypětí. „Rozhodl jsem se po důkladném uvážení, že rezignuji. Jsem přesvědčen, že změna v této fázi nebude mít vliv na další postup pandemie. Dozvěděl jsem se, že mým nástupcem má být zkušený zdravotnický matador Adam Vojtěch. Přeji mu hodně sil v nelehkém poslání,“ ukončil Arenberger tiskovkou konferenci. Novináři nemohli pokládat dotazy.

Ministři v rychlém sledu

Loni Babiš v rychlém sledu vystřídal tři ministry zdravotnictví, než přišla řada právě na Arenbergera. Tehdejší ředitel pražské Fakultní nemocnice Královské Vinohrady se ministrem stal 7. dubna před polednem a nahradil tak odvolaného Jana Blatného (za ANO).

Babiš s Blatným, který v ministerském křesle vydržel pět měsíců, měl spory a poslal mu několik vytýkacích dopisů. S Arenbergerem se zdálo, že si bude rozumět lépe. Arenberger například vyzdvihoval důležitost léků proti covidu-19 s takzvanými monoklonálními protilátkami. Příkladem je třeba bamlanivimab. Babiš tyto léky propaguje a Blatného kritizoval za nastavení příliš přísných podmínek pro jejich podávání. Nový ministr slíbil, že se zasadí o lepší dostupnost těchto přípravků. Arenberger se také na rozdíl od Blatného stavěl vstřícněji k využití ruské vakcíny proti covidu-19 Sputnik V, kterou evropské úřady dosud neschválily.

V den jeho nástupu do funkce se začaly objevovat spekulace o jeho spolupráci s StB. Arenberger přiznal, že byl členem KSČ. „Ale spolupracovníkem Státní bezpečnosti jsem nebyl. Mám čisté lustrační osvědčení,“ uvedl.

Dvaašedesátiletý lékař, který kromě Univerzity Karlovy studoval také v německém Mnichově a na americkém Stanfordu, se profesně věnuje především lupénce a kožním nádorům. Je předsedou České dermatovenerologické společnosti.

První den ve funkci Arenberger uvedl, že neplánuje být politikem až do smrti. Rád by se vrátil na Vinohrady, kde působí přes 30 let. Než se v tamní nemocnici stal ředitelem, byl 17 let náměstkem pro vědu a výzkum a podobně dlouho pracoval také jako přednosta tamní dermatovenerologické kliniky.

Řada personálních změn

Vojtěch kvůli zhoršujícímu se vývoji koronavirové epidemie rezignoval na svou funkci loni 21. září. Novým ministrem se stal tehdejší vládní zmocněnec pro vědu a výzkum ve zdravotnictví Roman Prymula. „Nedovedu si představit nikoho kompetentnějšího, který by stál v čele boje proti druhé vlně pandemie,“ řekl Zeman Prymulovi po jmenování. Přesto musel Prymula odstoupit už 29. října poté, co byl vyfotografován, jak vychází z restaurace Rio’s na pražském Vyšehradě. Ta měla být v souvislosti s platnými opatřeními vlády v boji s covidem-19 uzavřena. Prymula na sobě navíc neměl roušku.

Vojtěch, kterému je nyní 34 let, vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a mediální studia na Fakultě sociálních věd UK. V letech 2013 až 2014 působil jako právník ve společnosti Mafra (mj. vydavatel deníku Mladá fronta Dnes nebo Lidové noviny), v červnu 2014 se stal tajemníkem na ministerstvu financí vedeném Andrejem Babišem, od září 2016 byl členem správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny.

V minulosti byl členem ODS. Ve volbách do Poslanecké sněmovny v říjnu 2017 byl zvolen poslancem v Jihočeském kraji jako nestraník za hnutí ANO.

Ministerstvo zdravotnictví řídil Vojtěch během loňské první fáze pandemie covidu-19, která bezprecedentně omezila každodenní život, volný pohyb i ekonomiku země. Pozornost i vlnu kritiky vyvolal Vojtěch řadou personálních změn, které provedl mimo jiné ve vedení fakultních nemocnic. Kritice čelil také kvůli údajně nevýhodným zakázkám ministerstva zdravotnictví na nákup ochranných pomůcek.