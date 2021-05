Jediná a unikátní česká továrna na žiletky všeho druhu Czech Blades z moravského Jevíčka vyrobí a vyveze do světa zhruba miliardu čepelek za rok. Donedávna jen uhlíkatých. Těsně před vypuknutím pandemie koronaviru ale investovali majitelé Milan Máša a Marian Michlíček do nové výrobní linky na produkci nerezových čepelek. „Je v nich budoucnost, jenže jejich spotřeba ve světě klesla s covidem na třetinu. Do téhle situace přijít s novou výrobou nebylo úplně šťastné, ale to jsme samozřejmě nemohli vědět,“ říká Milan Máša.