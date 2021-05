Pokud očistí svoje jméno, bude mít dveře do politiky otevřené, říkala v úterý večer v první reakci na kauzu svého spolustraníka Dominika Feriho předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Sama však dobře věděla, že kariéra nejpopulárnějšího českého politika na sociálních sítích a muže, kterého server Politico před časem zařadil mezi vycházející politické hvězdy Evropy, je v troskách.

Svoje by o tom, jak těžké je vrátit se po podezření z trestného činu do politiky, mohla vypovídat třeba poslankyně STAN Jana Krutáková, která ještě jako starostka Moravské Nové Vsi na Břeclavsku čelila v letech 2012 až 2015 obvinění ze zneužití pravomoci veřejného činitele. V jejím případě šlo o údajný podpis nevýhodných smluv k výstavbě sluneční elektrárny na obecních pozemcích. Po třech letech chození po soudech svoje jméno nakonec očistila, stálo ji to však spoustu nervů, zdraví, nemohla najít práci a dodnes mluví o tom, že se na ni mnozí lidé dívají skrz prsty.