Volby do sněmovny by v květnu vyhrála koalice Pirátů a STAN s 27 procenty hlasů. Následovala by koalice Spolu, tvořená ODS, KDU-ČSL a TOP 09, s 20,7 procenta hlasů a za ní by skončilo vládní hnutí ANO s 19,4 procenta hlasů. Do dolní parlamentní komory by se ještě dostaly SPD s 13 procenty hlasů a KSČM s 6,2 procenta. ČSSD by skončila pod pěti procenty. Vyplynulo to z volebního modelu agentury Data Collect pro Českou televizi (ČT). Obdobné volební výsledky počátkem května avizoval průzkum agentury Kantar CZ pro ČT.

Pokud by strany kandidovaly ve volbách samostatně, podle modelu Data Collect by se do sněmovny nyní dostalo sedm stran či hnutí, přičemž vítězem by bylo ANO s 18,2 procenta hlasů. Druzí by byli Piráti, které by volilo 17,3 procenta lidí, a třetí STAN 12,6 procenta. Čtvrtá SPD by získala 12,2 procenta hlasů a pátá ODS 11,9 procenta. Pětiprocentní hranici nutnou pro vstup do sněmovny by ještě překročily KSČM a TOP 09. Vedle toho zisk lidovců a ČSSD by byl menší než pět procent.

Od předchozího březnového průzkumu Data Collect pro ČT podpora koalice Pirátů a STAN klesla o 1,5 procentního bodu a ANO o 2,7 bodu. Naopak hnutí Spolu si o 2,5 bodu polepšilo. Nižší podporu než v březnu má ANO i v případě, že by všechny strany a hnutí kandidovaly jednotlivě. V tomto případě si hnutí pohoršilo o 2,6 bodu. O zhruba dva body menší podporu proti březnovému modelu má také STAN, vedle toho výsledky Pirátů se téměř nezměnily.

Současný průzkum provedl Data Collect v době od 3. do 7. května a do 17. do 21. května mezi zhruba tisícovkou respondentů.