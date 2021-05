Přes nesouhlas české vlády usiluje Polsko o rozšíření povrchového dolu Turów a lidé na Liberecku se obávají, že kvůli tomu brzy přijdou o vodu. Obří hnědouhelný důl se má přiblížit těsně k českým hranicím, což by podle hydrogeologů české zdroje ještě více ohrozilo. Soudní dvůr Evropské unie Polákům nařídil těžbu pozastavit do vyřešení sporu s Českem, Polsko se ale k takovému kroku nechystá. Na otázky HN ohledně vlivu příhraničního dolu na studny i na to, jak negativnímu působení dolu čelit, odpovídali ředitel České geologické služby Zdeněk Venera a hydrogeologové Renáta Kadlecová a Ondřej Nol.

HN: Jaké má Česko důkazy, že důl skutečně připravuje zdroje na české straně hranice o vodu?

Nol: Zjednodušeně se dá říct, že na místě jsou svrchní i hlubší vodonosné vrstvy. V těch druhých hladina podzemní vody od poloviny osmdesátých let klesla o 70, někde až téměř o 80 metrů. Hovořím o vrtech hlubokých až 350 metrů. Loni se pokles ještě zrychlil a dosáhl až deseti metrů za rok. Pro české obyvatele jsou ale velmi důležité svrchní vrstvy, z nich se voda odebírá právě například v Uhelné. Tam hladina za stejné období klesla o více než dvacet metrů. Od roku 2015 klesá v průměru o tři metry za rok, což je hodně. Jsou to vrty, které sledují okolí vodního zdroje Uhelná.

HN: Které zdroje jsou nejvíce ohrožené?

Venera: Je to právě vodní zdroj Uhelná, který je hluboký 80 metrů a bere vodu, která je blíže povrchu.

Kadlecová: Důležité je, že svrchní vodonosnou vrstvu neodděluje od hlubších struktur izolátor, tedy vrstva, skrze kterou by voda nemohla prostupovat, unikat. Proto také důl, který zasahuje do hloubky, ovlivňuje i tyto zdroje.