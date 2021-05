Čtyřiadvacetiletý poslanec TOP 09 Dominik Feri byl pro mladé lidi často jedinou spojkou s politikou. A to především díky účtu na sociální síti Instagram, kde s 1,1 milionu sledujících patří ke třem nejpopulárnějším Čechům. Prostřednictvím příspěvků se žlutým vykřičníkem tam zveřejňoval nejdůležitější události. Po zveřejnění článku Deníku N a redakce Alarmu, který ho obviňuje ze sexuálního násilí na ženách, ale na své politické funkce v úterý rezignoval, přestože obvinění odmítá. „Jestli se jednání, které je mu kladeno za vinu, prokáže, tak to s jeho sledovateli mezi mladými lidmi může opravdu otřást,“ míní psycholog Radek Ptáček. U části mladých lidí může podle něj přijít deziluze z politiky, ale jinak by to neviděl nijak dramaticky. V některých školách se tato kauza stala velkým tématem.

„Když v hodinách občanské výchovy řešíme aktuality, tak 90 procent z nich znají studenti z Feriho instagramového účtu,“ říká Petra Mazancová z Gymnázia Litoměřice a zároveň předsedkyně spolku Učitelská platforma. Dnes ale v souvislosti s Dominikem Ferim mluvila s žáky spíše o krizové komunikaci, sexuálním násilím a konsentu – čili oboustranném souhlasu.