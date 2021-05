Staronový ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) počítá s povinným testováním žáků a studentů po návratu z letních prázdnin do škol. Vidí tam potenciální riziko šíření epidemie koronaviru. Řekl to ve středu po uvedení do funkce. Po skončení prázdnin a dovolených plánuje i širší hodnocení pozitivních vzorků z hlediska mutací covidu-19.

Podle ministra lze v září očekávat „povinné testování napříč školami“. Zvýšené riziko podle něj plyne z toho, že rodiny se budou vracet ze zahraničních dovolených.

Žáci ve školách nyní nosí ve výuce povinně roušky, starší 15 let musí mít respirátory. Všichni se musí ve škole testovat na covid-19 buď antigenními testy jednou za týden, nebo přesnějšími PCR testy jednou za dva týdny. Antigenní testy kupuje stát, PCR testy bude školám proplácet zpětně o prázdninách. Za test zaplatí 200 korun. Děti se povinně testují od 12. dubna, kdy se v rotačním systému začaly vracet do škol děti z prvního stupně.

Vojtěch bude muset podle premiéra Andreje Babiše (ANO) po návratu na ministerstvo v nejbližší době dořešit legislativní zavedení evropského covid pasu a strategii přeočkování. Podle Babiše se zvažuje, že by se týkalo lidí nad 65 let a chronických pacientů. Řekl to při uvedení Vojtěcha do funkce.

Návrh novely zákona o ochraně veřejného zdraví, která měla umožnit zavedení covid pasu, v úterý sněmovna odmítla projednat ve stavu legislativní nouze. „Prvotní návrh se moc nepovedl,“ řekl Babiš. Vojtěch má podle něho přepracovaný návrh vládě předložit v pondělí.

V současné době se podle Babiše musí hlavně dokončit očkování a je třeba připravit dlouhodobou strategii. Je nutné promyslet, v jakých centrech se bude očkovat a v jakém intervalu. Bude také třeba dořešit strategii testování lidí po návratu z dovolených.

Na dotaz, proč se Babiš rozhodl znovu oslovit Vojtěcha, předseda vlády řekl, že média už ho mají proslustrovaného. „Možná proto, že nemá žádné nemovitosti a bydlí v bytě v nájmu,“ dodal v narážce na problémy s vlastnictvím nemovitostí, které vedly k rezignaci Vojtěchova předchůdce Petra Arenbergera. Sám Vojtěch přiznal, že ho překvapilo, jak se situace vyvinula. Ze svého předchozího působení na ministerstva do loňského září se poučil, řekl.

Vojtěch také uvedl, že jeho prioritou bude dokončit projednávání zákonů, které připravil dříve jako ministr, a zajištění financování zdravotní péče. Bude třeba dokončit kompenzační vyhlášku pro letošní rok a připravit úhradovou vyhlášku pro rok příští, dodal. Do června bude také třeba rozhodnout o navýšení platby za státní pojištěnce. Minimum je podle něj 200 korun na měsíc.

K personálním otázkám v úřadu uvedl, že zásadní změny neplánuje, ale některé nejbližší spolupracovníky si chce přivést. Zájem má i o spolupráci s Mezioborovou skupinou pro epidemické situace (MeSES) vedenou epidemiologem Petrem Smejkalem, se kterou spolupráci jeho předchůdce Arenberger ukončil. "Respektuji, že chtějí být dál mimo státní struktury," dodal.