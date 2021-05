Už dvakrát v krátké době zasáhla do předvolební kampaně témata, která se netýkají daní, důchodů nebo zdravotní péče, ale hodnot. Nejprve Piráti a starostové zahájili kampaň v téměř kompletně mužské sestavě, poté Deník N a Alarm zveřejnily svědectví žen, které údajně obtěžoval, či dokonce znásilnil poslanec Dominik Feri, který dosud TOP 09 zajišťoval hlasy mladých. Ten kvůli obvinění rezignoval a nebude ve volbách kandidovat. Politoložka Eva Lebedová z Univerzity Palackého v Olomouci připomíná, že v minulosti byla v politice otázka sexuálního násilí často bagatelizována. „Tím se dostáváme k zastoupení žen v politice. Pokud jich bude málo, některé otázky nebudou příliš reflektovány, protože nebudou významné,“ říká Lebedová v rozhovoru pro HN.

Jedním z nástrojů, jak posílit reprezentaci žen a mladých, jsou kvóty. Veřejnost však podle Lebedové nemá dost informací o tom, jakou roli mohou kvóty sehrát. „Když se podíváme na země, které mají vyšší zastoupení žen v politice, třeba třicet či čtyřicet procent, tak skoro žádná z nich k tomu nedospěla zcela přirozeným vývojem bez systémového zásahu,“ podotýká a jako příklad zmiňuje Dánsko. Připomíná, že na nedostatek žen v politice si stěžovala už Milada Horáková v roce 1946.

HN: Když Piráti a STAN zahájili předvolební kampaň, mluvilo se více než o jejich plánech o tom, že mezi sebou měli jen jednu ženu. Do jaké míry jsou na to citliví lidé, kteří by je mohli volit?

To, že se strhla lavina kritiky, myslím naznačuje, že to voličům není jedno. Společnost podle mě reagovala více, než jsme byli zvyklí. Což bylo dáno symboličností celé tiskovky. Na jedné straně Piráti se STAN říkají: Vrátíme zemi budoucnost, a pak se tam objeví v takovém složení, které v blízké budoucnosti české politiky se ženami příliš nepočítá. Aspoň tedy na kandidátkách před volbami do sněmovny. Určitě to není problém pouze tohoto koaličního subjektu, ale všech relevantních parlamentních stran v České republice. Ani jedna na tom není se zastoupením žen na kandidátkách dobře.