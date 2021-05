Zdálky vypadají jako dětské hračky. Ale když spustí jejich kanón a zaštěká kulomet, je vidět, jak hrozivou mohou být zbraní. Ukázaly to, jak říká armáda, funkční vzorky tří typů bojových vozidel pěchoty, které vojáci a výrobci strojů předvedli politikům, generálům a novinářům ve čtvrtek ve vojenském prostoru Libavá u Olomouce.

Armáda teď šest týdnů zkouší jednotlivé stroje a i když závěry z těchto testů ještě nejsou hotové, zástupci tří firem ve čtvrtek dostali od náměstka ministra obrany Lubora Koudelky výzvu k podání konečné nabídky do 1. července. Jde o největší nákup české armády v její historii. Za 51,6 miliardy korun, chce armáda 210 strojů v několika verzích – například bojové, velitelské nebo vyprošťovací.

„Je to náročné, ale dá se to stihnout,“ použili naprosto shodnou větu zástupci všech tří výrobců, tedy německého Rheinmetallu, americko-špandělského GDELS a švédského BAE Hägglunds. Stáli u svých strojů zablácených poté, co tři vozidla ukázala, jak umí jezdit a střílet a pozorně sledovali, zda se neblíží nějaký politik nebo generál, kterému by tyto moderní zbraně ještě ukázali. Poslanci z výboru pro obranu si našli čas dorazit na ukázku i přes nabitý program sněmovny. Armáda je přivezla dvěma vrtulníky.