Ředitele Waldorfské základní a střední školy v Semilech Ivana Semeckého v dubnu odvolala městská rada za to, že pouštěl do školy i neotestované žáky a ti ve třídách nemuseli nosit roušky. Po vypořádání námitek však Krajská hygienická stanice v Liberci uznala, že ředitel školy za nenošení roušek ve škole neodpovídá. Částečně tak dala Semeckému v jeho postoji za pravdu.

„V protokole uvedené zjištění, spočívající v nenošení roušek samotnými fyzickými osobami, nelze přičítat k tíži samotné kontrolované osoby (tedy školy – pozn. red.),“ píše se ve vypořádání připomínek krajské hygienické stanice, které mají HN k dispozici. Zda se dá jejich závěr vykládat tak, že ředitel školy tedy po žácích nemůže nošení roušek vymáhat, ředitel hygienické stanice v Liberci Vladimír Valenta nechtěl potvrdit. „To jsou právní otázky, my vedeme správní řízení, nechci to rozebírat do doby, než bude uzavřené,“ řekl Valenta.

„Právník mi potvrdil, že ze strany ředitele není právo ani povinnost, aby nošení roušek vymáhal. V novém protokolu už toto pochybení v dodržování mimořádného opatření není,“ popsal HN dnes už bývalý ředitel školy Semecký. Podle právníka zabývajícího se zdravotnictvím Ondřeje Dostála by to tak mohlo být, pokud je opatření směřováno osobám, tedy žákům – a to skutečně je.

Město jako zřizovatel waldorfské školy vypsalo po odvolání Semeckého výběrové řízení na nového ředitele, kam se Semecký přihlásil. Konkurzní řízení se koná 23. června. „Myslím, že by mi rozhodnutí hygienické stanice, která mi nakonec dala v případu nošení roušek za pravdu, mohlo pomoci,“ připustil Semecký.

O odvolání ředitele rozhodla městská rada v dubnu jednomyslně. Podle starostky Semil Leny Mlejnkové neměli jinou možnost vzhledem k vědomému porušování povinností stanovených mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví. A to především v tom, že do školy pustil neotestované děti. Radnici hrozilo, že by za ředitele musela platit až třímilionovou pokutu.

Ředitel Semecký si ale za svými názory stál a stále stojí. „Tak ještě nějak pořešit to mizerné testování zdravých dětí přímo ve škole a zase bude na světě o trochu veseleji,“ reagoval na rozhodnutí hygienické stanice.