Při zápise do soukromé Základní školy Lvíčata plnil syn Jany Nechity Dvoranové úkoly na čtyřech stanovištích, při nichž měl prokázat různé schopnosti. „Potvrdilo se, že má matematické nadání, jenže po zápisu se toto kritérium zrušilo a zbyly jen body za docházku do MŠ Lvíčata, sourozence na stejné škole a postoje rodičů k zaměření školy. Přijde mi to bizarní,“ svěřila se HN Nechita Dvoranová, která přihlásila syna na školu zřizovanou ČVUT.

Přestože tento postup přijde nelogický více rodičům, škola jednala na pokyn České školní inspekce, která v ní prováděla kontrolu. „Ústní závěr z kontroly byl, že když bodově hodnotíme děti, tak se dopouštíme nezákonného jednání, které děti diskriminuje na základě jejich schopností,“ vysvětlila kancléřka z rektorátu ČVUT Lucie Orgoníková. Proto tento bod nakonec vyškrtli.