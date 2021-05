Velká Británie patří mezi nejproočkovanější země, většina populace zde získala aspoň první dávku vakcíny proti covidu-19 a 35 procent dospělých je plně naočkovaných. I tak tam ale poslední týdny přibývá nakažených. Jen za minulý týden mají o čtvrtinu více nových případů i hospitalizovaných. Na vině je takzvaná indická mutace koronaviru, která v Británii nyní dominuje.

Things not looking positive on #COVID19, unfortunately. The 7-day UK figures published at 4pm show 24% growth in cases, 25% growth in hospital admissions, and 38% rise in deaths. pic.twitter.com/O8S2JUknv6