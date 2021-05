Od června platí nová pravidla pro cestování do sousedních zemí, Slovinska, Maďarska a Chorvatska. Vstupovat do některých zemí a návštěva služeb, jako jsou třeba restaurace a muzea, bude možná už s první dávkou očkování. Ne však ve všech. Například Německo stále požaduje dvě dávky očkování, na Slovensku a Slovinsku pak záleží na tom, kterou vakcínu cestovatel dostal. „Vyjednaná domluva spočívá především v tom, že si s těmito zeměmi budeme navzájem uznávat certifikáty o provedeném očkování ještě před tím, než začne platit celoevropský covidpas,“ vysvětlil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch v pořadu Partie CNN Prima News. Podrobnosti o cestování do jednotlivých zemí čtěte níže.

Chorvatsko

Do nejoblíbenější dovolenkové destinace Čechů bude během příštího týdne možné vycestovat bez větších omezení již 22 dní po první dávce vakcíny. Ostatní musí mít negativní PCR nebo antigenní test z laboratoře, který není starší než 48 hodin.

Hotely a restaurace jsou otevřené a včetně vnitřních prostor restaurací, bary zatím jen venku. Noční kluby jsou zavřené. Venku není třeba nosit roušky nebo respirátory, pouze v uzavřených prostorách. Na plážích je však nutné dodržovat rozestup 1,5 metru.

Ceny testů Od 1. června budou mít Češi nárok na čtyři antigenní a dva PCR testy měsíčně zdarma. V červenci a srpnu by pak stát měl hradit jen dva antigenní a dva PCR testy měsíčně. Testy jsou nutné nejen k cestování, ale také pro vstup do restaurací, wellness a dalších služeb. O prázdninách by pak měla klesnout i jejich cena. Podle dosavadních vyjednávání by měl antigenní test stát kolem 200 korun, PCR test pak kolem 600 korun, což je zhruba polovina ceny, kterou lidé musí za laboratorně provedený PCR test zaplatit nyní.

Rakousko

Přicestovat bude možné už 22 dní od aplikace první dávky očkování. V případě prokázání testem musí cestovatelé, kteří se chtějí v zemi ubytovat, test každých 48 hodin obnovovat. PCR test se musí opakovat po 72 hodinách. Lze použít také potvrzení o prodělané nemoci covid-19.

Otevírají se restaurace a hotely, kultura i sport, ovšem musí se dodržovat epidemiologická opatření, dodržovat rozestupy, ve vnitřních prostorách nosit respirátory.

Slovensko

Na Slovensko mohou vstupovat bez testu osoby mladší 18 let, ti, kteří v posledních 180 dnech prodělali covid-19 a naočkovaní podle typu vakcíny, kterou dostali. V případě Astry Zenecy 28 dní po první dávce, v případě vakcín od společností BioNTech/Pfizer nebo Moderna až 14 dní po druhé dávce.

Epidemiologická opatření se liší podle jednotlivých okresů. Většina obchodů a služeb je otevřená, ale musí se dodržovat rozestupy, stejně jako hotely, kde je nutný negativní antigenní test. Ubytovat se však mohou maximálně dvě osoby z různých domácností.

Německo

Cestující musí mít potvrzení o úplném očkování, tedy v případě dvoudávkových vakcín musí mít obě dávky a od té poslední musí uběhnout minimálně 14 dní. Ostatní musí mít test, který nebude starší než 48 hodin, nebo potvrzení o prodělané nemoci covid-19. Každý, kdo přijíždí do Německa, se musí digitálně registrovat zde a potvrzení o úspěšné registraci si vytisknout.

Itálie

Cestující z České republiky se musí prokázat negativním PCR nebo antigenním testem starým maximálně 48 hodin. Před příjezdem musí vyplnit digitální elektronický formulář. Výjimku z testu mají děti mladší dvou let. Itálie nezavedla výjimky pro očkované ani pro ty, kteří již covid-19 prodělali.

Nošení roušek je povinné, v červnu ještě platí zákaz vycházení v nočních hodinách. Obchody jsou otevřené, stejně jako zahrádky restaurací, od června bude možné sedět také uvnitř. Sport a kultura funguje za dodržování protiepidemických opatření. Lázně a zábavní parky otevírají až 1. července.

Řecko

Do Řecka mohou jet bez nutnosti prokázat se PCR testem nebo potvrzením o prodělání covidu-19 jen lidé po 14 dnech od druhé dávky vakcíny. Test je nutný i pro děti od pěti let.

Povinné je nošení roušky ve všech uzavřených veřejných prostorách a na otevřených prostranstvích. Za porušení nařízení je možné dostat pokutu 300 eur. V provozu jsou obchody, kadeřnictví a služby péče o tělo, hotely i pláže. Restaurace mají otevřené zatím jen zahrádky a vnější prostory, a to vše za přísných hygienických podmínek.

Španělsko

Pro vstup do země je nutný negativní PCR, a to i u lidí, kteří nemoc covid-19 prodělali. Povinnost neplatí pouze u dětí mladších šesti let. Před příjezdem je nutné vyplnit zvláštní sanitární formulář. Vakcinační certifikát zatím ve Španělsku neuznávají. Platí povinnost nošení roušek či respirátorů jak ve vnitřních, tak i ve vnějších prostorách. Jednotlivé autonomní oblasti si po svém upravují uzavírací hodiny restaurací, barů a zábavních podniků, i jejich maximální obsazenost. Stejně tak si jednotlivé autonomní oblasti i nadále omezují maximální počty osob při jejich setkávání.

Slovinsko

Do Slovinska mohou 21 dní po první dávce jen lidé s vakcínou od firmy Astra Zeneca, u vakcín od společností Pfizer/BioNTech a Moderna jsou potřeba obě dávky. Od pondělí mohou navíc bez jakýchkoli omezení vstupovat na území Slovinska lidé z šesti krajů České republiky. Pokud se ale budou chtít ubytovat nebo využívat služeb, povinnost prokázání se testem, potvrzením o očkování nebo prodělání nemoci covid-19 platí dál.

Ve Slovinsku je povinné nošení roušek v uzavřených prostorách i venku tam, kde není možné dodržet rozestupy 1,5 m. Otevřeny jsou obchody a služby, omezen je pouze počet osob s ohledem na velikost místnosti. Je možné navštívit zahrádky restaurací, dovnitř smí lidé jen s testem nebo potvrzením o očkování.

Polsko

Výjimku z povinnosti nastoupit po příjezdu do země do karantény či předložení negativního testu mají osoby, kterým bylo vydáno osvědčení o očkování proti covidu-19 vakcínou schválenou v Evropské unii. Očkování musí být úplné, tedy obě dávky. Potvrzení o prodělané nemoci covid-19 v Polsku nestačí.

Maďarsko

Cestování do země je možné s potvrzením o aplikaci už první dávky očkovací látky, výjimku mají také děti do 18 let, které mohou do Maďarska i bez testu. Všichni s výjimkou dětí mladších šesti let musí nosit roušky v obchodech, nákupních centrech a v dopravních prostředcích. Terasy restaurací jsou otevřené, uvnitř může být obsloužen pouze host s průkazem imunity, ten také opravňuje k ubytování v hotelu, vstupu do lázní, wellness, muzeí, divadel a podobně.

Očkovaní Češi budou mít výhodu i při návratu do vlasti. Podle dosud platného opatření se i s první dávkou vakcíny vyhnou nutnosti prokázat se negativním testem při návratu do vlasti ze zemí středního a vysokého rizika nákazy.

Podmínky pro cestování do dalších zemí se různí podle typu destinace. Podrobnosti o konkrétní zemi najdete na webových stránkách ministerstva zahraničí.