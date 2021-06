Na prvním místě kandidátní listiny hnutí ANO na jihu Moravy bude v podzimních volbách ministryně financí Alena Schillerová. V pondělí to schválil jihomoravský sněm hnutí, poslední slovo bude mít předsednictvo strany, řekl ČTK krajský předseda Lubomír Wenzl.

„Paní ministryně získala nominace ve všech místních i oblastních organizacích, shoda na obsazení prvního místa kandidátky byla jednoznačná,“ uvedl Wenzl. Na dalších pozicích kandidátní listiny navrhuje regionální sněm dosavadní poslance za ANO, tedy Karla Raise, Lenku Dražilovou, Miloslava Janulíka a Davida Štolpu. Šestou a sedmou pozici obsadí do sněmovny zatím nezvolení Lenka Knechtová a Lubomír Wenzl, na osmém místě je Taťána Malá.

V minulých parlamentních volbách získalo ANO na jihu Moravy 27,4 procenta hlasů, tedy ze všech stran nejvíc. V uplynulém roce se jihomoravské ANO potýkalo s rozkolem v brněnské buňce, kterou předsednictvo loni rozpustilo kvůli sporům a možnému napojení některých lidí na různé kauzy. Po předloňské policejní razii skončil ve vazbě kvůli podezření z korupce bývalý místostarosta části Brno-střed za ANO Jiří Švachula, který figuruje v kauze Stoka.

Aféra, ve které jde o manipulace s veřejnými zakázkami na radnici městské části Brno-střed, odstartovala policejními raziemi v březnu roku 2019. Do podezření kvůli ní padl i Jaroslav Faltýnek a jeho syn Jiří. Postihla také nejvyšší patra Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a zasáhla také špičky brněnské ODS.

Ústřední postavou je právě expolitik hnutí ANO Jiří Švachula, který byl v březnu loňského roku obžalován ze systémové korupce. Za manipulování zakázek mu hrozí až 16 let vězení.

Nová brněnská organizace formálně vznikla letos 6. března, kdy ji schválilo celostátní předsednictvo.

Prahu čeká souboj žen

Schillerová ovšem není jediná žena na pozici jedničky na kandidátní listině. Převážně ženský souboj čeká na podzim Prahu. Ženu na pozici lídryně zde postavily koalice Pirátů a STAN, koalice Spolu a také komunisté. Podle Seznam Zpráv se spekuluje také o ženě v čele pražské kandidátky sociálních demokratů.

Koalici Pirátů a STAN, kterou po oficiálním představení kampaně zavalila vlna kritiky kvůli malému počtu žen mezi krajskými lídry, povede v Praze současná pirátská poslankyně Olga Richterová.

Kandidátku koalice Spolu povede v Praze šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. V čele komunistické kandidátky pak stane někdejší poslankyně KSČM Marta Semelová.

Zda bude takto ženský souboj kompletní ještě není jisté. Jak upozornily Seznam Zprávy, spekuluje se ještě o tom, že by sociální demokraty v Praze vedla do voleb ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová. Zatím je na oficiální jedničku navržen exministr zahraničí Tomáš Petříček. O tom, kdo se nakonec stane pražským lídrem, by měli sociální demokraté rozhodnout na konferenci v polovině června.