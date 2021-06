Sněmovní volby by v květnu vyhrála koalice Pirátů a starostů se ziskem 24 procent hlasů. Druhé ANO by podpořilo 23 procent voličů. Vyplývá to z v úterý zveřejněných výsledků volebního modelu agentury Median. Ve srovnání s dubnem klesla podpora Pirátů a starostů o tři procentní body. ANO si naopak o dva body polepšilo.

Pozici třetího nejsilnějšího subjektu přisuzuje květnový volební model koalici Spolu, kterou tvoří ODS, lidovci a TOP 09. Hlas by jí odevzdalo 19,5 procenta voličů, zatímco v dubnu to bylo 17 procent.

Čtvrté hnutí SPD by získalo hlas devíti procent voličů. V dubnu byla jeho podpora o 2,5 procentního bodu vyšší.

Do sněmovny by se dostali ještě ČSSD a komunisté. Sociálním demokratům přisuzuje model Medianu zisk sedmi procent hlasů. KSČM by získala šest procent.

Bez zastoupení v dolní parlamentní komoře by zůstalo hnutí Přísaha Roberta Šlachty. Hlas by mu odevzdaly čtyři procenta voličů. O půl procentního bodu nižší zisk by si připsalo uskupení Trikolora Svobodní Soukromníci. Pro Zelené by hlasovalo 2,5 procenta voličů.

Ke sněmovním volbám by v květnu přišlo podle svého vyjádření 64,5 procenta respondentů. Naproti tomu 27 procent dotázaných uvedlo, že by k volbám určitě nešli.

Data pro volební model sbírala agentura Median od 1. do 31. května. Do průzkumu se zapojilo 1072 respondentů ve věku 18 a více let.