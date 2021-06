Poslanci se dnes sejdou z podnětu části opozice k třetímu pokusu o vyslovení nedůvěry menšinové vládě ANO a ČSSD premiéra Andreje Babiše (ANO). Zhruba čtyři měsíce před řádným termínem sněmovních voleb rozhodne o výsledku hlasování postoj KSČM, jenž bude znám právě až dnes. Bez komunistů či pomoci koaličních poslanců opoziční iniciativa potřebných nejméně 101 hlasů nezíská.

Schůzi vyvolaly koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů se STAN. Jejich lídři mimo jiné tvrdí, že kabinet nezvládl boj s epidemií nového koronaviru a nebyl schopen zajistit silnou mezinárodní solidaritu v diplomatické roztržce s Ruskem. Poukazují i na údajný Babišův střet zájmů a jeho stíhání v kauze Čapí hnízdo. Babiš považuje hlasování krátce před volbami za zbytečné, hrozí podle něho destabilizace.

Menšinový kabinet se dosud opíral o komunistické poslance. V polovině dubna ale KSČM vypověděla dohodu s ANO o toleranci vlády. Komunisté se nyní patrně rozhodují mezi hlasováním proti kabinetu a odchodem ze sálu, díky němuž by vláda hlasování o nedůvěře přečkala.

Opozice nejspíš hlasy komunistů nezíská

Výkonný výbor KSČM ovšem ve středu doporučil komunistickým poslancům při hlasování o nedůvěře vládě opustit jednací sál sněmovny. Opozice tak zřejmě nezíská potřebných 101 hlasů pro vyslovení nedůvěry menšinovému kabinetu. Podle předsedy sněmovního klubu KSČM Pavla Kováčika bude ale výbor v jednání pokračovat dnes ráno společně s poslanci. O konečném postoji rozhodne klub. Tisková konference KSČM se uskuteční krátce před zahájením schůze.

„Udoláme se sami, protože výkonný výbor nenašel odvahu, aby hlasoval proti Babišovi,“ uvedl zdroj ČTK. Širší vedení podle něj zvolilo formu opuštění sálu, nikoli pouze zdržení se hlasování. Kováčik řekl, že výkonný výbor přerušil jednání a dnes bude ještě jednat. Vedle vedení strany v něm zasedají zástupci krajů.

Ke svržení vlády je nutných nejméně 101 poslaneckých hlasů, pětice opozičních stran jich má 68. Proti vládě hodlá hlasovat také SPD s 19 poslanci a Trikolóra se třemi zástupci. Ve Sněmovně jsou ještě tři další nezařazení poslanci.

Rozhodující tak bude postoj patnáctičlenného klubu KSČM, jejíž vedení požádalo v květnu o vyjádření členskou základnu. Komunisté vylučují, že by mohli hlasovat proti návrhu na vyslovení nedůvěry. Po dubnovém vypovězení tolerance menšinové vlády řekl předseda KSČM Vojtěch Filip, že při hlasování o nedůvěře vládě se komunisté vysloví proti kabinetu.

Prezident Miloš Zeman podle Babiše při jejich pondělní schůzce zopakoval svou podporu nynějšího kabinetu. Prezident v posledních týdnech několikrát uvedl, že pokud by Sněmovna vyslovila vládě nedůvěru, nechal by Babišovy ministry do voleb vládnout v demisi. V polovině května to na Frekvenci 1 označil za nejlogičtější řešení a opozici doporučil, aby se soustředila na kampaň a program. Babiš v pondělí uvedl, že Zeman má v této věci stále stejnou pozici.

Babišův kabinet dosavadní dvě hlasování ustál. V listopadu 2018 chtělo šest opozičních stran kabinet svrhnout kvůli novým informacím v kauze Čapí hnízdo včetně údajného únosu Babišova syna na Krym. Po sedmihodinové debatě vládu podpořili komunisté a koaliční sociální demokraté před hlasováním opustili sál. Pro vyslovení nedůvěry bylo všech 92 poslanců ODS, Pirátů, SPD, KDU-ČSL, TOP 09 a hnutí STAN.

V červnu 2019 se hlasovalo o nedůvěře kvůli návrhu auditní zprávy Evropské komise ohledně střetu zájmů premiéra. Pro návrh ODS, Pirátů, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN se vyslovilo 85 poslanců. Stejný počet podpořil vládu, 12 komunistických poslanců se hlasování zdrželo, 18 poslanců nehlasovalo.