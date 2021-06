Česko nemá přesné informace o tom, kolik výrobci dodají dávek vakcíny proti covidu-19 v červenci, srpnu a dalších měsících. V České televizi to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Podle dat o dodávkách se v červnu počítá se třemi miliony až 3,23 milionu dávek. To by stačilo na očkování více než 100 tisíc dávek denně každý červnový den.

„My v tuto chvíli víme jen, jaké budou dodávky v červnu. Nevíme stoprocentně, co bude v červenci, v srpnu. Ty firmy, které nám dodávají, zkrátka tyto informace nedávají s takovýmto předstihem,“ řekl ministr Vojtěch. Objednávky vakcín stanovila v lednu vládní očkovací strategie,

Očekávané červnové dodávky by mohly umožnit očkovat 100 tisíc dávek každý den. Zatím ale byla podle dat o očkování tato hranice překročena v posledních sedmi pracovních dnech kromě pondělí. O víkendu se ale očkuje méně, v poslední sobotu to bylo přes 46 tisíc dávek a v neděli 32 tisíc dávek.

V červnu ministerstvo očekává podle dat asi 2,455 milionu dávek vakcíny od výrobce firmy Pfizer/BioNTech. Od firmy Moderna by mělo přijít 307 tisíc dávek, od společnosti AstraZeneca 255 tisíc dávek. Od firmy Johnson & Johnson je uvedena dodávka 58 tisíc až 215 tisíc dávek.

Více než tři miliony dávek vakcíny směřovalo do ČR už v květnu. Podáno jich bylo asi 2,15 milionu. Celkově už od začátku očkování na konci minulého roku do 2. června přišlo 6,57 až 6,75 milionů dávek vakcíny. Rozdíly jsou způsobeny tím, kolik dávek se podaří získat z jedné lahvičky. V Pfizer/BioNTech je to pět až šest, u Moderny a AstraZenecy deset nebo jedenáct. Naočkováno pak bylo 5,5 milionu dávek.

Alespoň jednou dávkou byly očkovány více než čtyři miliony lidí, tedy asi 38 procent populace. Obě dávky má asi 15 procent. Celkově už se do čtvrtka zaregistrovalo 45 procent populace, zatím se ale nemohli hlásit lidé mladší 30 let. Pro ty se registrace spustila dnes, už dopoledne jich bylo přihlášeno kolem 165 tisíc. Podle Vojtěcha zatím není jasné, kdy by se mohly začít očkovat i děti ve věku 12 až 16 let.