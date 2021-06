Lidé, kteří se půjdou naočkovat proti nemoci covid-19 a budou mít vakcínu se dvěma dávkami, budou muset stále čekat 42 dní na druhý termín očkování . Ministerstvo zdravotnictví podle serveru iROZHLAS.cz zatím neuvažuje interval mezi jednotlivými dávkami očkování zkrátit na tři či čtyři týdny, jak to bylo původně. A to i přesto, že mu to doporučují odborné skupiny, které upozorňují na to, že s odkládáním druhé dávky se zvyšuje riziko vzniku nových mutací. Podle mluvčí ministerstva Gabriely Štěpanyové se sice o zkracování intervalů debatuje, v současné chvíli však změna není na stole.

Prodloužená doba mezi termíny očkování se týká vakcín od společností Pfizer/BioNTech a Moderna. Ministerstvo interval zvýšilo na 42 dní v březnu, do té doby se očkovalo Pfizerem po 21 dnech a Modernou po 28 dnech. Důvodem byl především nedostatek vakcín a snaha naočkovat alespoň první dávkou vakcíny co nejvíce lidí. Teď se však situace změnila. Podle serveru iROZHLAS.cz by nyní každý týden mělo přicházet do České republiky v průměru až 800 tisíc vakcín.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) však chce vyčkat, jak to bude s dalšími dodávkami očkovacích látek. Ministr v pátek České televizi řekl, že Česko nemá přesné informace o tom, kolik výrobci dodají dávek vakcíny proti covidu-19 v červenci, srpnu a dalších měsících. „Ty firmy, které nám dodávají, zkrátka tyto informace nedávají s takovýmto předstihem,“ řekl Vojtěch. V červnu by mělo do Česka dorazit 3,23 milionu dávek.



Zkrácení doby mezi první a druhou dávkou vakcíny na 21, respektive 28 dní doporučila ministerstvu zdravotnictví klinická skupina, která je jeho poradním orgánem, už v květnu. Stejný postup navrhovala také Česká vakcinologická společnost nebo šéf Mezioborové skupiny pro epidemické situace (MeSES) Petr Smejkal. „V době, kdy byl nedostatek vakcín, jsme na prodloužení intervalu tlačili. Bylo naprosto nutné, aby se jedna dávka dostala k co největšímu množství lidí a zachránila životy. Riziko nyní je, že virus velmi rád zmutuje v době, kdy naráží na nedostatečně chráněnou populaci a to je i ta jedna dávka,“ uvedl Smejkal minulý týden.

Podle biochemika Jana Konvalinky je zkrácení intervalu mezi dávkami očkování logické. „Dvě dávky jsou nezbytné pro to, abychom byli slušně chráněni proti té indické mutaci,“ řekl. Vědci ve Velké Británii podle serveru na příkladu očkovacích látek od Pfizer/BioNTech a AstraZenecy zjistili, že pro ochranu před indickou variantou koronaviru je nutné dostat obě dávky vakcíny.