Během uzavření škol, sportovišť a nařízené práce z domova se proměnil životní styl Čechů. Přestali se hýbat, ztloustli a začali více pít alkohol. „Během dvou až tří měsíců restriktivních omezení přibrala většina lidí dva kilogramy. V průměru se jim tedy za devět měsíců zvýšila hmotnost až o šest kilogramů. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál,“ uvedl primář 4. interní kliniky VFN a 1. lékařské fakulty UK Jaroslav Macášek.

Kvůli přibírání na váze se ve Všeobecné fakultní nemocnici o polovinu zvýšil počet hospitalizací s jaterními chorobami mezi dubnem a květnem v porovnání se stejným obdobím loňského roku. Podle průzkumu agentury Ipsos přestala cvičit či zásadně omezila pohybové aktivity čtvrtina lidí.

Jedním z pacientů kliniky je i třiačtyřicetiletý Petr Š. Kvůli zhoršeným jaterním testům ho ve VFN sledují už od roku 2008. Během pandemie ale přibral na váze, což vedlo i k dalšímu zhoršení jaterních testů a také tuhosti jater. „To je velmi závažný parametr, je to riziková situace pro vznik jaterní cirhózy,“ upozornil přednosta 4. interní kliniky VFN a 1. lékařské fakulty UK Radan Brůha.

Dokonce dvakrát více pacientů léčili na klinice mezi letošním dubnem a květnem kvůli poškození jater souvisejícímu s nadměrným pitím alkoholu.

„Za škodlivé množství označujeme už více než jedno až dvě piva denně, více než jednu až dvě deci vína nebo jednu až dvě malé skleničky destilátu denně,“ upřesnil Brůha. Lidí, kteří pijí pravidelně každý týden, přibylo o 60 procent.

Podle primáře musí teď lidé zapracovat na změně životního stylu. Snažit se o omezení stresu, čemuž by mohl pomoci návrat do práce, do škol a sociálních kontaktů. Rozhodně navýšit pohyb, snažit se více sportovat a shodit nabraná kila a samozřejmě také upravit jídelníček a omezit konzumaci alkoholu. „Každé kilo se počítá,“ doplnil Brůha.

Kromě potíží s játry řešili ve VFN také dvakrát víc hospitalizací kvůli komplikacím se žlučníkovými kameny. V tomto případě za to mohou především odkládané kontroly a operace. „V případě, že se plánovaná operace, nebo dokonce prvotní vyšetření odkládá, mohou se objevit závažné komplikace, ke kterým patří zánět žlučníku, ucpání žlučových cest, zánět žlučových cest či podráždění slinivky,“ varuje Brůha.