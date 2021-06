Poslanecká sněmovna již v tomto volebním období nezpřísní zákon o střetu zájmů. Novela, kterou měli poslanci schvalovat na středeční mimořádné schůzi, měla nejen upřesnit, kdo může do registru přiznání nahlížet, ale na popud Pirátů také specifikovat zákaz vlastnit média či přijímat dotace a investiční pobídky. Pokud by toto zpřísnění prošlo, zkomplikovalo by to především pozici premiéra Andreje Babiše (ANO).

Jenže k projednání nedošlo. Znemožnila je především malá účast opozice. Poslanci si tak ani neschválili program schůze.