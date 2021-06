Ve čtvrtek kolem poledne bude možné v Česku sledovat částečné zatmění Slunce. Maximum nastane ve 12:39, kdy Měsíc zakryje zhruba pětinu slunečního disku. Jedná se po šesti letech o první zatmění ze série sedmi částečných slunečních zatmění, která budeme moci vidět mezi lety 2021 a 2030.

Zatmění Slunce vzniká v okamžiku, kdy se Měsíc ve fázi novu ocitne na přímce mezi Sluncem a Zemí a při pohledu ze Země zakryje sluneční disk nebo jeho část. V případě, že Měsíc zakryje celé Slunce, jedná se o úplné zatmění Slunce a při jeho pozorování jsme svědky bez nadsázky dechberoucího představení.

„Úplné zatmění Slunce na jednom místě zemského povrchu je ale velmi vzácná událost a statisticky se stává jednou za 400 let. Na našem území bylo naposled v roce 1706 a příští bude 7. října 2135,“ vysvětluje tiskový tajemník Astronomického ústavu AV ČR Pavel Suchan. Nejbližší úplné zatmění Slunce pozorovatelné přímo v Evropě nastane 12. srpna 2026, a to ve Španělsku nebo na nejzápadnějších výběžcích Islandu.

Pro sledování čtvrtečního částečného zatmění Slunce je ale potřeba se vybavit. „Je potřeba mít filtr, přes který se na Slunce můžeme podívat. Sluneční brýle zamezí UV záření a ztlumí světlo, ale nedovolí nám se podívat přímo do Slunce,“ vysvětluje Suchan. „Abychom to mohli udělat, potřebujeme světlo zredukovat na jedno procento. Takže jsou dvě možnosti: zajít si koupit speciální papírové brýle s filtrem, které nabízejí konečně otevřené hvězdárny, nebo probrat kůlnu po dědovi a najít svářečské brýle, jejich hustota by měla být 12–14, ne každé jsou tedy vhodné,“ dodává.

vizualizace částečného zatmění Slunce 10. června 2021 Foto: Hvězdárna a planetárium Brno

Mnoho českých hvězdáren a astronomických spolků připravuje mimořádná pozorování. Například Astronomický ústav AV ČR v Ondřejově kousek od Prahy nebo Hvězdárna Žebrák a mnoho dalších. A kdo si nestihne koupit ochranné brýle, může částečné zatmění Slunce, pokud bude jasno, sledovat i on-line díky planetáriu iQlandia.