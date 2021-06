Klaus Mike Hübner žije v Česku přes dvacet let a skoro polovinu této doby je členem Strany zelených. Učí na jihlavském gymnáziu, několik let vedl i krajskou organizaci strany, má tu ženu a dvě děti. Přesto by ale podle zákona členem strany být neměl. „Jednou jsem kvůli tomu kritiku slyšel, ale jinak jsem s tím problém nikdy neměl,“ uvedl pro HN Klaus Mike Hübner.

Evropská komise podala žalobu na Česko a Polsko kvůli tomu že nedovoluje cizincům z Evropské unie vstupovat do politických stran. Tvrdí, že Česko a Polsko jsou jedinými zeměmi sedmadvacítky, jejichž právní předpisy členství v politických stranách občanům jiných států unie zakazují. Reálně ale strany občanství příliš neřeší. „V každé politické straně v České republice jsou cizinci, minimálně Slováci. To podle mě není vůbec téma. Já jako cizinec v Česku mám právo být volen a volit do evropských voleb i do komunálních. Nedává smysl, že bych nebyl v politické straně. Mohl bych být na kandidátce jako nestraník, ale proč?“ ptá se Hübner.

Jen jednou před pár lety zaznamenal nějaký názor, že Strana zelených kvůli němu porušuje zákon. To ale rychle odeznělo a on je ve straně dál. „Chvíli jsem i o občanství uvažoval, ale nakonec z toho sešlo,“ říká Němec.

Strana zelených by nicméně uvítala, pokud by došlo k úpravě, která by zákon jasněji vyložila. „My to dlouhodobě podporujeme,“ říká mluvčí strany Petr Kučera.

Sdružování v politických stranách upravuje v České republice zákon číslo 424/1991, který používá termín občan, avšak podle některých odborných názorů není v předpisu výslovně uvedeno, že se jedná o státního občana ČR. Stanovy některých politických stran, například ČSSD nebo ANO i TOP 09, však státní občanství ČR jako podmínku členství stanovují.

Třeba ANO kvůli tomu v minulosti pozastavilo členství Janě Mayerové, protože ji přijalo za členku, přitom ještě neměla vyřízené české občanství. Mayerová se později stala poradkyní premiéra Andreje Babiše, manažerkou Agrofertu a nedávno byla obžalována kvůli padesátimilionové dotaci pro Čapí hnízdo.

Záleží tak na straně, jak sama k členství přistoupí. Žádné sankce ji nicméně za člena bez české státní příslušnosti nehrozí.