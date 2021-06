Ministerstvo zdravotnictví bude trvat na tom, aby účastníci letních táborů delších než týden se povinně každých sedm dní testovali na covid-19. V rozhovoru pro Český rozhlas Radiožurnál to ve středu řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Pořadatelé táborů s opakovaným testováním na akcích nesouhlasí, podle nich to výrazně zkomplikuje organizaci. Žádali proto ministerstvo o změnu.

„V tuto chvíli od toho nehodláme ustoupit,“ řekl ve středu Vojtěch. Podle něj není možné zaručit, že děti z tábora nepůjdou například do města nebo že nebudou mít nějaké kontakty s lidmi mimo tábor. Stejně jako ve školách si podle Vojtěcha mohou udělat samotest, který stojí nižší desítky korun. Na dotaz, zda to bude platit například i pro tábory, které se konají v přírodě mimo zastavěné území, řekl, že ministerstvo není schopno podmínky detailně nastavit pro různé typy táborů.

Pokud se v některých krajích zhorší vývoj epidemie, mohlo by tam platit například plošné testování ve firmách i v létě. Povinné testování ve firmách má přitom na konci tohoto měsíce skončit. Vojtěch řekl, že pokud budou zásadní rozdíly ve vývoji epidemie mezi kraji, mohla by se udělat lokální opatření, která by zahrnovala třeba právě plošné testování ve firmách.

Také podle ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislava Duška je třeba další vývoj epidemie covidu sledovat po okresech či obcích. Nejhorší je podle něj aktuálně situace na Českokrumlovsku, Českobudějovicku, Prachaticku a Klatovsku, kde má epidemie stále růstovou tendenci.

Ministr, který se funkce ujal na konci května, řekl, že neplánuje zásadní změny ve složení odborných týmů na ministerstvu. Oslovil ale epidemiologa a děkana ostravské lékařské fakulty Rastislava Maďara, zda by mu externě nepomáhal. Maďar už Vojtěchovi při jeho předchozím působení na ministerstvu radil. Vojtěch uvedl, že mluvil také s epidemiologem Petrem Smejkalem, který vede Mezioborovou skupinu pro epidemické situace (MeSES). Ta byla dříve poradní skupinou ministerstva, úřad s ní ale za ministra Petra Arenbergera ukončil spolupráci. Podle Vojtěcha to není tak, že by se MeSES vracela na ministerstvo, ale úřad s ní chce věci konzultovat.

Ve čtvrtek bude Vojtěch jednat se zástupci praktických lékařů, které chce požádat, aby oslovili své pacienty v seniorském věku, kteří ještě nemají očkování proti covidu a vakcinaci jim nabídli. Asi pětina lidí ve věku nad 80 let i ve věkové skupině 70 až 79 let totiž podle údajů ministerstva zatím nedostala ani první dávku očkování.