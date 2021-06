Skupina aktivistek ve čtvrtek brzy ráno obsadila dvě skrývková rypadla v uhelných dolech Bílina na Teplicku a Nástup-Tušimice na Chomutovsku. Uvedly, že žádají rychlý a spravedlivý konec uhlí. Podle jejich vyjádření každým dnem, kdy se uhlí těží, uniká příležitost lidem v uhelných regionech zajistit důstojnou budoucnost. Severočeské doly, kterým velkostroje patří, musely na obsazených strojích zastavit práce. Řekl to mluvčí společnosti Lukáš Kopecký.

„S každým dalším dnem vypouštíme do atmosféry stále více skleníkových plynů, které budou klima ohřívat po mnoho desetiletí,“ uvedly aktivistky.

Policie je na místě a situaci monitoruje, řekl Kopecký. Podle něj aktivistky obsadily stroje těžící písky a jíly. „Rypadla jsou na prvním řezu, jsou v podstatě nejblíž nebo nejvýš v dole,“ doplnil mluvčí. Dodal, že kromě policie ohlásila společnost obsazení rypadel i Českému báňskému úřadu.

Ekologičtí aktivisté protestovali proti těžbě uhlí naposledy loni začátkem září, a to na dvou místech v Ústeckém kraji. Vnikli do lomu Vršany a demonstrovali před elektrárnou Počerady na Lounsku, která je největším odběratelem hnědého uhlí z tohoto lomu. Demonstraci svolalo 13 ekologických organizací, které měly na vládu čtyři požadavky. Těmi byly kromě rychlého ukončení těžby a spalování uhlí a co nejrychlejšího ukončení provozu elektrárny Počerady také spravedlivá transformace uhelných regionů a rozšíření cílů snižování emisí v Evropské unii do roku 2030. Policie aktivisty, kteří vnikli do lomu Vršany, zadrželi, aby ověřili jejich totožnost.