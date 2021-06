Společnost Facebook smazala na stejnojmenné sociální síti stránky poslance Lubomíra Volného vystupujícího za Volný blok. Zdůvodnila to porušením svých pravidel. Volný, který byl do Sněmovny zvolen za SPD a v posledních měsících kolem sebe soustředil odpůrce vládních opatření proti koronaviru, chce svá videa na internetu šířit dál prostřednictvím profilů svých podporovatelů a také na jiné sociální síti. Ve čtvrtek to napsal server Seznam Zprávy.

Magdalena Szulc za Facebook uvedla, že firma chce lidem dávat hlas, ale také chce, aby se všichni uživatelé cítili bezpečně. "Stránku Lubomíra Volného jsme smazali pro opakované publikování materiálu, který porušuje naše standardy, především pravidla týkající se šíření nenávisti, šikany, obtěžování a nahoty," cituje server Szulc.

Volný uvedl, že smazání svých facebookových stránek očekával. "Proto jsme si vytvořili síť lidí, kteří restreamují naše videa, aby se dostala mezi co nejvíc lidí," řekl Seznam Zprávám. Facebook podle něj už delší dobu omezoval viditelnost jeho stránek, aby se na ně nemohli připojovat noví fanoušci a podporovatelé.

Volného facebooková stránka měla před smazáním podle serveru 78 000 fanoušků, její sledování mělo zapnuté 104 000 lidí. "Oni si dělají, co se jim zachce. Dokud nebudou mít ze zákona zastoupení v České republice, nedá se s tím moc dělat. Stížnost ale samozřejmě pošlu," uvedl Volný. Prozatím chce spolu s fanoušky fungovat na profilu a ve skupině Volný blok a přesouvají se také na sociální síť Telegram. "Tam není cenzura," doplnil Volný.

Na své facebookové stránce Volný pravidelně živě streamoval ze zasedání Sněmovny, naposled vysílal ze středečních protestů svolaných na Malostranské náměstí v době, kdy poslanci měli schvalovat změnu zákona o ochraně veřejného zdraví potřebnou pro vydávání covidových certifikátů. Proti nim Volného blok vystupuje, odmítá také očkování proti nemoci covid-19 či protiepidemická opatření.