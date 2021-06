Praktičtí lékaři dlouho volali po tom, aby jim stát dal vakcíny proti koronaviru. Marně – drtivá většina směřovalo do nemocnic a očkovacích center. Když už největší zájem opadá, dostalo se konečně i na ně a stát jim vakcíny rozvezl. Jenže najednou už zase nejsou lidé, kteří by vakcínu chtěli. „Trávíme obvoláváním hodiny, často nám to ani nezvednou, když se dovoláme, řeknou nám, že už se nechali očkovat jinde,“ říká praktická lékařka z Bohumína Andrea Laštovková.

HN Zvládáte vyočkovat objednané vakcíny? Je o ně zájem?

Ve chvíli, kdy bylo očkování uvolněno pro všechny skupiny, tak se pacienti, kteří se původně zapsali k nám na seznam, objednali do očkovacích center. Nám o tom ale neřekli. A my jsme si objednali Modernu, uložili jsme ji do ledničky a začali jsme obvolávat pacienty. Trávíme tím hodiny, často nám to ani nezvednou, když se dovoláme, řeknou nám, že už se nechali očkovat jinde. Toto zabírá hrozně moc času. Takže to vypadá, že prostě některé vakcíny budeme muset vyhodit, protože mají expiraci do konce června. Kdybych mohla mít vakcínu v ledničce půl roku, není to problém. Ale takto nás tlačí čas a je to o nervy.

HN Myslíte si, že se vám skutečně nepodaří je vyočkovat?

Uvidíme, ale stát nám zkrátka dodal vakcínu pozdě. Kdyby nám ji dali ve chvíli, kdy otevřeli možnost očkování pro všechny, pak by to bylo spravedlivé. Lidé by se mohli rozhodnout, ale byla tady jasná preference očkovacích center. My jsme ani do poslední chvíle nevěděli, zda vakcíny vůbec dostaneme, chápu tedy pacienty, že raději šli jinam. Jen je problém v tom, že tyto vakcíny projdou na konci června. A já doufám, že za to nebudeme ještě popotahováni, že vyhazujeme vakcíny. Už slyším tu kritiku, že praktici chtěli vakcíny a nyní neočkují. Ale nevím, co s nimi mám dělat. Převést je do očkovacího centra? To je docela logisticky náročné.

HN Vakcíny tedy nabízíte jen lidem, které máte na seznamu?

Ne, inzerovali jsme to na našich stránkách, na sociálních sítích, máme to vylepené v ordinaci a ptáme se každého, a zájem je minimální. Buď jsou naočkováni, nebo nechtějí. My se s nimi snažíme vždy diskutovat, argumentovat a vysvětlovat výhody očkování. Ale na to také není tolik času.

HN Vnímáte tedy velký nezájem?

Hodně lidí o tom pochybuje, kdo chtěl, je někde registrovaný nebo oočkovaný. Čísla se už nyní zvedat nebudou. Já určitě další vakcínu nebudu objednávat. Zabírá to moc času a je to nejisté.