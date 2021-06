Do Základní školy jazyků Karlovy Vary chodí čtvrtina cizinců – většinou ruské, ukrajinské, ale i vietnamské či kazašské národnosti. Škola jim zajišťuje doučování češtiny, aby se mohli plnohodnotně zařadit do výuky. Dosud si školy peníze na učitele češtiny pro cizince musely shánět pomocí různých dotačních programů nebo jim finančně přispíval magistrát jako jejich zřizovatel. Od září se to má změnit – peníze bude posílat přímo ministerstvo školství.

„To nám samozřejmě pomůže, už jsme na tuto změnu čekali,“ říká ředitel karlovarské základní školy Jiří Burian. Podle neziskové organizace META, která se v Česku dlouhodobě zabývá podporou žáků s odlišným mateřským jazykem, se při distanční výuce ukázalo, že právě žáci, kteří neumějí česky, z on-line výuky často vypadávají.