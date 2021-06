Nástup předškoláka do první třídy je každoročně velkou zátěží pro rodinný rozpočet. Nakoupit nové vybavení do školy může rodiče vyjít až na šest tisíc korun. Letos by to mohlo být ještě více, pokud se vyplní ekonomy předpovídané zdražování zboží i služeb. Ministerstvo školství se proto rozhodlo rodičům odlehčit. Současných 200 korun, které úřad posílá školám na pomůcky pro prvňáky, chce zvednout na pětistovku.

„Je to jedině dobře. Všechno hrozně zdražilo a za 200 korun, které školy dostávají od ministerstva školství dosud, se dá pořídit jen málo věcí,“ vítá návrh ministerstva ředitelka Základní školy Plzeň-Božkov Hana Stýblová.

Podle bývalého ředitele základní školy a nyní náměstka jihočeského hejtmana Pavla Klímy (TOP 09) je každý příspěvek pro rodiče prvňáků samozřejmě dobrý. „Ale v současné situaci, kdy kvůli vysokému schodku rozpočtu řešíme investici každé koruny, je to možné vnímat spíše jako předvolební dárek,“ míní Klíma.