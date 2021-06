Od 1. července bude moci v maloobchodu být jedna osoba na deset metrů čtverečních, zruší se také zákaz propagačních akcí. Aktuálně platí limit jednoho zákazníka na 15 metrů čtverečních. U služeb, jako jsou kadeřnictví, kosmetika, manikúra či masáže, se zruší podmínka, že budou moci být poskytovány v jeden okamžik pouze jednomu zákazníkovi. Zruší se také povinnost evidence zákazníků. Na tiskové konferenci po pondělním jednání vlády to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

Lidé, kteří chtějí služeb využít, se aktuálně mohou prokázat několika typy testů a potvrzení. Profesionálně provedený PCR test platí sedm dní od odběru, antigenní test provedený na certifikovaném místě je možné využít 72 hodin. Možné je použít i doklad zaměstnavatele o provedeném antigenním testu, případně čestné prohlášení o testu ze školy.

Od 1. července bude v restauracích a klubech umožněna živá hudba, zatím ale nikoliv tanec. V bazénech a wellness centrech se zvýší maximální možné zaplnění z 50 na 75 procent kapacity.

Roušky mizí z výuky

Žáci a učitelé mohou od úterý odložit roušky při výuce i ve Zlínském, Jihočeském a Libereckém kraji, kde dosud byly povinné. V pondělí odpoledne o tom rozhodla vláda, informoval na Twitteru ministr školství Robert Plaga (za ANO). V ostatních krajích bylo nošení roušek při výuce zrušeno už minulý týden. Podle Vojtěcha to platí i pro pobyt lidí na pracovištích.

„I zde platí, že povinnost nošení roušek zůstává o přestávkách a ve společných prostorách,“ uvedl Plaga. Zlínský, Jihočeský a Liberecký kraj byly posledními kraji, kde bylo minulý týden takzvané incidenční číslo, tedy počet nakažených za uplynulý týden na 100 tisíc obyvatel, nad hodnotou 30.

Epidemická situace se tam ale zlepšila. V Jihočeském kraji je 26, v Libereckém 20 a ve Zlínském 15,2. To je jen o jednu desetinu více než v Praze, kde od minulého týdne roušky ve školách povinné nebyly. V Plzeňském kraji je v současné době dokonce více, na 100 tisíc obyvatel je týdenní průměr 16,2. Celostátní průměr k pondělku je 13,2.

Nová pravidla stanovilo ministerstvo školství také pro testování na vysokých školách. Plaga napsal, že nově bude stačit PCR test starý nejvýše sedm dní nebo potvrzení či čestné prohlášení o antigenním testu nejdéle před 72 hodinami. „Pravidla na VŠ tak budou stejná jako v jiných oblastech,“ uvedl Plaga. Na vysokých školách v současné době neprobíhá výuka, mají zkouškové období.

Karanténa po první dávce

Karanténa bude povinná po setkání s nakaženým koronavirem i pro lidi, kteří jsou očkovaní jednou dávkou vakcíny. Důvodem je podle Vojtěcha riziko mutací, řekl po jednání vlády. Pro plně očkované v současné době podle mimořádného opatření platí, že do karantény dva týdny po vakcinaci nemusí.

„Ukazuje se, že například indická mutace je zejména po první dávce rezistentní,“ dodal Vojtěch. Jedna dávka vakcíny, od které uplyne 21 dní, přitom stačí pro prokázání bezinfekčnosti na některé hromadné akce či využívání služeb. Alternativou je negativní test nebo prodělání nemoci.

Od začátku epidemie loni v březnu se podmínky, za nichž lidé musí chodit do karantény, měnily už několikrát. Za rizikový kontakt bylo nejprve považováno jakékoliv osobní setkání na delší dobu než 15 minut, s nástupem britské mutace se pak doba zkracovala. Roli hrálo také to, jestli lidé měli při kontaktu respirátor či roušku.

Očkovat se v Česku začalo 27. prosince. Na konci ledna pak tehdejší hlavní hygienička Jarmila Rážová vydala metodický pokyn pro krajské hygienické stanice, kde nařizovala lidi po očkování do karantény posílat. To se změnilo od března, kdy plně očkovaní po 14 dnech od vakcíny do karantény nemuseli.

Měnila se také délka karantény. Původně byla čtrnáct dní, loni v srpnu byla zkrácena na deset dní. Po převážení takzvané britské mutace, dnes nazývané beta, v Česku byla v únoru znovu prodloužena na dva týdny.