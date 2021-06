Rakouská firma vyrábějící energetické nápoje Red Bull uvedla v úterý reklamní spot, který obsahuje záběry z dubnového přejezdu formule po Karlově mostě, jenž vyvolal silné kontroverze u části české veřejnosti i politické reprezentace. Řada uživatelů sociálních sítí tehdy kritizovala pronajmutí význačné kulturní památky pro propagační účely nadnárodní společnosti a vedení pražské radnice později prohlásilo, že o chystaném průjezdu formule do poslední chvíle nevědělo.

Red Bull natáčel na několik místech v České republice a na Slovensku. Kromě Karlova mostu se formule ve videu objevuje také u Pražského hradu či u sochy Franze Kafky poblíž Národní třídy. Následně se děj přesouvá na Moravu, kde závodní vůz jede vinicemi.

Na Slovensku se pak formule objevuje mimo jiné v bratislavských ulicích, přejíždí přes Starý most přes Dunaj a nakonec zastaví u Bratislavského hradu.

Formule se na Karlově mostě objevila 21. dubna a její přítomnost vzbudila nesouhlas části veřejnosti. Pražská radní pro kulturu Hana Třeštíková (Praha sobě) tehdy serveru iDnes.cz řekla, že vedení magistrátu s průjezdem nesouhlasilo, ale že se vedení firmy Red Bull zřejmě dohodlo s vedením městské části Praha 1, kde most leží.

Radní pro majetek Jan Chabr (TOP 09) pak iDnes.cz sdělil, že natáčení odsouhlasil poté, co mu dala zelenou Praha 1 i památkový ústav. Z žádosti firmy podle něj ale nebylo patrné, že se chystá na mostě průjezd formule, a Red Bull rovněž uváděl, že bude natáčet film, a nikoliv reklamní spot. Pokud by pravý účel vedení magistrátu vědělo předem, akci by nepovolilo, dodal.

Spot z České republiky a Slovenska je součástí série firmy Red Bull, která k propagaci svého týmu formule 1 natáčí videa z různých zemí. Závodní vozy při nich projíždí místní přírodou či kolem nejznámějších historických památek. Předchozí reklamní videa společnost natáčela například v Indii, Argentině, USA, ve Švýcarsku či v Dánsku.