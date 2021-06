Exministr dopravy a současný člen správní rady Správy železnic Dan Ťok míří do dozorčí rady polostátního kolosu ČEZ. Podle informací HN by měl nahradit Vladimíra Černého, starostu Rouchovan a člena ČSSD.

Ťoka navrhuje do dozorčí rady polostátní energetické firmy ČEZ ministerstvo financí. Upozornil na to server Seznam Zprávy. Návrh nominace Ťoka potvrzují informace o personálních nominacích do firem s majetkovou účastí státu na webu ministerstva financí.

Ačkoliv ministerstvo financí má v ČEZ celkem 70 procent akcií, a jeho hlas je tak rozhodující, jestli bude Ťok skutečně zvolen, zatím není jisté. Zatím podle zdroje HN blízkého jednání chybí dohoda se sociálními demokraty na odvolání Černého. Naopak jedním z důvodů, proč by skončit mohl, je údajně jeho obchod s pozemky s expolitikem ANO Jiřím Švachulou. Ten je obviněným ve známé kauze Stoka, na kterou letos v únoru upozornily HN.

Vladimír Černý HN řekl, že ho ohledně jeho budoucnosti v dozorčí radě ČEZ zatím nikdo nekontaktoval. „Nic o tom nevím a nic nekomentuji,“ reagoval.

Letošní valná hromada ČEZ se uskuteční v pondělí 28. června. Teprve tehdy bude jasné, zda se změna v dozorčí radě společnosti opravdu uskuteční. Obměna dozorčí rady je zařazena jako bod programu. Celkem má tento orgán 12 členů. Stát má osm členů, zbytek jsou zástupci zaměstnanců.

Dvaašedesátiletý Ťok byl ministrem dopravy za hnutí ANO od 4. prosince 2014 ve vládě Bohuslava Sobotky a následně ve dvou vládách Andreje Babiše (ANO). Ve funkci člena vlády skončil 30. dubna 2019 a následně rezignoval i na funkci poslance, kterou vykonával od roku 2017.

Předtím působil například jako generální ředitel stavební firmy Skanska, šéf Jihomoravské plynárenské, naftařské firmy KKCG nebo jako generální ředitel české a slovenské pobočky společnosti Alstom. „Je to rozhodně zkušenější člověk než pan Černý,“ uvedl zdroj blízký jednání.

Černý je na druhou stranu zároveň členem správní rady Nadace ČEZ. Jako starosta Rouchovan je také v občanské bezpečnostní komisi při Jaderné elektrárně Dukovany, která stojí poblíž jeho obce.