Advokát a bývalý náměstek ministra spravedlnosti Filip Melzer nechápe, proč úředníci ministerstva zdravotnictví i přes opakované apely Nejvyššího správního soudu nadále nezákonně omezovali lidi i podnikatele. A soud tak jejich opatření vzápětí obratem rušil. K tomu, aby podnikatelé za omezení – ať již zákonná, či nezákonná – získali odškodnění, je však podle něj ještě dlouhá cesta. Ministerstva žádosti o náhradu škod odmítají, a jak rozhodnou soudy, je podle něj věštění z křišťálové koule. „To, jestli dostanete, či nedostanete náhradu, je opravdu ve hvězdách. My ani nejsme schopni kvantifikovat, s jakou mírou pravděpodobnosti ty soudy rozhodnou,“ říká Melzer s tím, že justice by ve svém vlastním zájmu měla být akční a první žaloby na náhradu škody rychle projednat, aby lidé věděli, jak se soudy budou k žalobám stavět.

HN: Jak je možné, že Nejvyšší správní soud už zrušil tolik protiepidemických opatření ministerstva zdravotnictví? Vypadá to, že stačí vylosovat, na které opatření dnes podám žalobu u soudu, a uspěji…

Hlavní důvod spočívá v nedostatečném odůvodnění. To je dáno tím, že pandemický zákon si nastavil poměrně přísná pravidla a striktní požadavky na jejich odůvodňování. Ty ale ministerstvo zdravotnictví bohužel nedodržuje.

HN: To je tak složité napsat odůvodnění?

To by právě nemělo být. I Nejvyšší správní soud zdůrazňuje, že nechce sofistikovanou analýzu na úrovni vědecké studie, ale že chce v rozumných mezích odůvodnění toho, proč dané opatření bylo nutné. Jestli si to vyžádala skutečně situace ve vztahu k tomu konkrétnímu opatření, k těm konkrétním omezením, které to opatření přináší, jestli je to přiměřené a neexistují mírnější prostředky, které by dokázaly dosáhnout stejného cíle, aniž by tak moc zasahovaly do práv jednotlivců. To jsou věci, které by ten úřad měl poměrně jednoduše být schopen do toho odůvodnění napsat, ale bohužel se to tak neděje.

HN: Ale jak je to možné, když to soud opakované říká, dává i návod, jak to má vypadat, a úředníci, respektive právníci ministerstva, to stejně napíšou špatně znovu?

Asi nejsem nejlepší adresát otázek, jak je to možné. Taky tomu nerozumím.