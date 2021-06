Mezi Zlínský kraj a obce v okolí Vlachovic-Vrbětic na Zlínsku, kde v roce 2014 vybuchly dva sklady s municí, by se podle návrhu zákona mělo při jednorázovém odškodnění v souvislosti s výbuchy rozdělit přes 350 milionů korun. Kraj a obce Vlachovice, Lipová, Haluzice, Bohuslavice nad Vláří a město Slavičín by peníze měly dostat do konce roku. Tamní obyvatelé by měli o odškodnění požádat. Pokud tak učiní všichni a za celé období, mělo by se mezi ně rozdělit asi 300 milionů korun, řekl v pondělí ve Zlíně novinářům europoslanec a advokát postižených obcí Stanislav Polčák (STAN).

Starostové požádali, aby byl návrh zákona co nejdříve projednán a schválen. Návrh by měl být podán v následujících dnech, zřejmě ve středu. „V téhle chvíli je situace taková, že zřejmě se už nestihne, aby tento zákon prošel jako vládní návrh, uvidíme ještě během dneška. Pokud ale neprojde, dohoda poslanců za Zlínský kraj ve Sněmovně je, že tento návrh podáme jako poslaneckou iniciativu, aby se stihnul schválit ještě v tomto funkčním období a aby lidé dostali odškodnění ještě v tomto roce z tohoto státního rozpočtu,“ uvedla poslankyně a zastupitelka Zlínského kraje Alena Gajdůšková (ČSSD).

Odškodnění obyvatel by podle návrhu zákona mělo být rozděleno podle tří období, lidé by peníze měli dostat za každý den pobytu v obcích. Podmínkou je trvalý pobyt. První období končí před Vánoci 2014, kdy v areálu byly neřízené výbuchy. Druhé období končí Vánoci 2015, v tomto období se z areálu odvážela munice. Následovalo období záchranných a likvidačních prací, které skončilo loni v říjnu. Za den by tak obyvatelé obcí v daných obdobích měli dostat 300, 100 a 20 korun. Celkově by tedy obyvatelé obcí mohli získat za celé období asi 90 tisíc korun, obyvatelé Slavičína 15 tisíc korun. Peníze se budou každému vyplácet na základě žádosti, kterou bude muset podat do šesti měsíců.

„Tím také podle konstrukce zákona se zříká dalších nároků, které by mu vyplývaly z jiných právních předpisů. Považujeme to za vhodné a dobré řešení i z principu právní jistoty jak pro stát, tak i pro občany, protože tento tento zákon bude rozhodně příznivější pro občany, než kdyby museli jít složitě cestou soudního vymáhání těchto svých nároků, které mají vůči státu,“ uvedl Polčák. Nároky jsou podle něj na odškodnění za psychickou újmu, za takzvané duševní útrapy, kterými lidé prošli. Zároveň jsou vypořádány i jejich další nároky.

„Ministerstvo vnitra tento zákon předložilo a podporuje jej v plném rozsahu. Má ale negativní stanovisko od ministerstva financí ohledně odškodnění občanům. Odškodnění obcím ale nerozporuje,“ upozornil Polčák Hospodářským novinám. „Peníze pro obce tedy půjdou ze Všeobecné pokladní správy ministerstva financí, ovšem kompenzace pro občany zaplatí ze svých vlastních zdrojů ministerstvo vnitra. Doufáme, že to v této podobě bude přijatelné i pro rezort financí,“ doplnil.

Odškodnění pro obce se bude rozdělovat podle zákona o rozpočtovém určení daní. Kraj by měl podle návrhu dostat 59 milionů korun, Vlachovice přes 116 milionů, Slavičín přes 104 milionů korun, Lipová přes 36 milionů, Haluzice necelých 16 milionů a Bohuslavice nad Vláří přes 36 milionů korun. Starostové dnes uvedli, že tamní obyvatelé si odškodnění zaslouží a čekali na něj dlouho. Obce by využily peníze na různé projekty, například na zničenou infrastrukturu, když tam jezdily kamiony s municí. Kraj podle hejtmana Radima Holiše (ANO) v daném území už investuje. „Už teď se dělají opravy na komunikacích. Všechny peníze, které kraj v případě přijetí zákona dostane, budou použity na opravy v tom území,“ uvedl hejtman.

Podle navrženého zákona se neodškodňují firmy, které uplatňují své nároky, například ušlý zisk za zastavení výroby. Nároky firem podle Polčáka podléhají přísnějšímu zkoumání a dokazování. Navržený zákon podle něj míří na rychlé odškodnění obcí a občanů, podle něj je to výhodné také pro stát. Vyřešen také ještě nebyl požadavek na zabezpečení hloubkového pyrotechnického průzkumu na zasažených pozemcích.

Jeden sklad ve Vrběticích explodoval v říjnu 2014, druhý v prosinci téhož roku. Při prvním výbuchu zemřeli dva lidé. Oba vybuchlé sklady si pronajímala ostravská firma Imex Group, v době explozí areál spravoval státní podnik Vojenský technický ústav. Kvůli explozím a zásahu složek integrovaného záchranného systému nemohli majitelé hospodařit na stovkách hektarů pozemků. Byly znehodnoceny, událost snížila cenu nemovitostí, měla i dopad na kvalitu života obyvatel. České bezpečnostní složky mají podezření, že do ničivého výbuchu muničního areálu byli zapojeni příslušníci ruské tajné služby, což před nedávnem vyvolalo diplomatickou roztržku s Ruskem.