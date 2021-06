Má dvě zlaté medaile z mistrovství světa a jednu z mistrovství Evropy v kickboxu. Nyní se ale Jiří Bursa, přezdívaný Řezník z Mlékojed, do ringu několik let nepostaví. Po jachtaři Davidu Křížkovi, který čtyřikrát přepluj Atlantik a získal třicet titulů mistra republiky, je dalším vrcholovým sportovcem, kterého soud pravomocně poslal do vězení za podíl na vykradení Metropolitního spořitelního družstva.