Se zpožděním 30 let by se 27. červen měl zařadit mezi významné dny. Československo tehdy opustil poslední sovětský voják, generál Eduard Vorobjov. A podle předsedkyně TOP 09 Markéty Pekarové Adamové si tento den zaslouží větší pozornost. „Prakticky tím skončila sametová revoluce. Zejména mladé generaci je třeba připomínat, že to nebylo jen o demonstracích na Národní třídě, ale mnohem složitější,“ říká Pekarová.

Na čtvrteční konferenci ve sněmovně představí návrh, který předložila poslancům ke schválení. Pokud projde ve zrychleném čtení, výročí se mezi významné dny zařadí ještě letos. Vystoupení podpoří i bývalý ministr pro lidská práva a předseda parlamentní komise pro dohled na odsun sovětských vojsk z Československa Michael Kocáb.

„V minulosti se na mě kvůli tomu už jednou nebo dvakrát obraceli poslanci, ale nikdy to neprošlo parlamentem. Je to ostuda vedení státu, že je ještě nenapadlo, že být a nebýt okupovanou zemí je rozdíl,“ říká v rozhovoru pro HN.